Fan zone, écrans géants dans les bars, soirées au camping, voici une liste des lieux où vous pourrez suivre la finale de la Coupe du monde entre la France et la Croatie ce dimanche 15 juillet en Dordogne.

Ce dimanche 15 juillet, la France affronte la Croatie en finale de la Coupe du monde de foot en Russie. Un match exceptionnel que vous pourrez suivre en Dordogne sur plusieurs écrans géants. Voici une liste non exhaustive des lieux recensés par France Bleu Périgord.

A Périgueux, la fan zone s'agrandit

Face au succès de la demi-finale, la ville de Périgueux a décidé d'augmenter la jauge de sa fan zone. Le Parc Gamenson pourra donc accueillir 5.000 personnes pour ce match France-Croatie. Comme depuis le début de la compétition, il sera possible de se restaurer sur place. Ouverture des portes à partir de . Évitez d'apporter sacs et sacoches pour faciliter les contrôles à l'entrée.

Evidemment de nombreux bars de la ville vont également retransmettre ce duel entre Français et Croates : "La Tasca", "Le Garden Ice", "Le Rive bar" ou encore "Le Watson". Dans l'agglomération le match sera visible dans le restaurant "Au Bureau" à Boulazac, "Le Zinc" à Trélissac ou encore "Le 7" à Saint-Laurent-sur-Manoire. "Le Cent pression" à Chancelade organise aussi une après-midi foot avec le food-truck "Les délices d'Anaïs"

Bergerac ouvre sa fan zone à la mairie

Devant l'engouement populaire, la ville de Bergerac a finalement décidé d'ouvrir elle aussi une fan zone pour faire vibrer les Bergeracois lors de cette demi-finale. Elle pourra accueillir 2.500 personnes. Un écran géant de 11 mètres carrés sera donc installé sur le parking fermé de la mairie ce dimanche. Elle sera ouverte dès 15h et fermera ses portes deux heures après la rencontre. Attention, une partie de la rue Neuve d'Argenson sera totalement bloquée à la circulation.

A Bergerac aussi, les bars de la ville vont retransmettre la rencontre. Ce sera le cas au "Plus-que-parfait" ou encore dans le pub "Au Bureau".

Un écran géant installé à Mussidan

La ville de Mussidan veut elle aussi être de la fête. La mairie va installer un écran dans le parc Voulgre. La fan zone pourra accueillir 1.000 spectateurs. Elle sera ouverte à partir de 16h30. La soirée sera animée par Galaxy Mix. Toutes les rues autour du parc seront interdites à la circulation et au stationnement de 14h à 23h.

Une retransmission à Saint-Astier

Saint-Astier se mobilise. La municipalité organise une retransmission de la finale au centre culturel de La Fabrique. La salle ne pourra pas accueillir plus de 300 personnes. Ouverture des portes à 16h. Pas de buvette ni restauration sur place.

A Mensignac, la fête du pain s'y met aussi

La fête du pain de Mensignac fête sa 30e édition. Pour terminer ce week-end de fête, les organisateurs vont installer un écran géant dans la grande salle. L'entrée est gratuite et ouverte à tous. Le site sera sécurisé. Il sera possible de se restaurer sur place. 14 plats seront proposés mais aussi des grillades, des sandwiches, etc...La soirée se terminera par un feu d'artifice.

Chavagnac remet le couvert

Comme ce fut le cas pour la demi-finale, la commune de Chavagnac va installer un grand écran dans la salle des fêtes. La soirée sera animée par Lou KK Lou. La soirée démarre à 17h. L'entrée est gratuite. Une buvette sera installée dans la salle.

En Périgord vert à Verteillac

Pour la finale, un grand écran sera installé dans la salle des fêtes de Verteillac. Elle peut accueillir 250 personnes. La soirée est organisée par le club de foot TSMB 88. Les portes ouvriront à 16h. Buvette et restauration rapide sur place. Entrée gratuite.

A Fossemagne, dans la salle des fêtes

Dans le cadre son week-end de fête, la commune va retransmettre la finale sur grand écran dans la salle des fêtes. Rendez-vous à partir de 17h. Toute la journée des animations auront lieu dans le village. Un feu d'artifice aura lieu à 23h après la retraite aux flambeaux.

A Domme dans le jardin public

La commune de Domme va installer un grand écran dans son jardin public. Le jardin pourra accueillir jusqu'à 2.000 personnes. Il est possible d'apporter son pique-nique ou de réserver son panier (sandwich, chips, boisson) avant le 14 juillet à 15h. (05 53 31 70 00). Le jardin sera ouvert à partir de 16h30. Un DJ animera la soirée.

A Auriac-du-Périgord sur la place du village

La commune située près de La Bachellerie diffusera la finale sur un écran géant installé sur la place du village. L'accès est gratuit dès 15h. Les supporters pourront manger et boire sur place. Évitez les sacs, ils seront fouillés. Canettes, bouteilles en verre ou en plastique sont interdits. Il est aussi possible de voir la petite finale entre l'Angleterre et la Belgique ce samedi 13 juillet. Ouverture de la fan zone à partir de 15h.

Une paëlla à Allès-sur-Dordogne

Un écran géant sera de nouveau installé dans la salle des fêtes de la commune. A l'issue du match le public pourra partager une paëlla. Les réservations sont conseillées avant vendredi 13 juillet.

A Nontron

Pas d'écran géant mis en place par la ville mais le bar "Hollywood Café" diffusera le match. Les réservations sont conseillées. Le bar ne peut pas accueillir plus de 80 personnes.

Cette liste peut s'étoffer. Si vous êtes organisateur d'un événement qui ne figure pas dans cet article, envoyez-nous un message à l'adresse redac.bleuperigueux@radiofrance.com ou appelez-nous au 05 53 53 82 82.