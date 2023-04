Finale du TFC en Coupe de France : l'astuce de Bigflo et Oli pour suivre le match à distance

Avant même le début de leur conférence de presse au cinéma Pathé Wilson de Toulouse ce mardi après-midi, c'est d'abord du TFC dont Bigflo et Oli parlent avec les journalistes. En concert à Brest le jour de la finale de la Coupe de France entre Toulouse et Nantes (le 29 avril), les deux frères toulousains ont bien l'intention de suivre le score entre deux chansons.

Bigflo et Oli seront sur la scène du Zénith de Toulouse ces 13, 14 et 15 avril prochains. Ce mardi soir, il ne restait que quelques places en fosse pour le samedi, au prix unitaire de 36 euros.

Leur astuce pour suivre la finale

C'est grâce à leur régisseur que Bigflo et Oli espèrent suivre le score de la finale de la Coupe de France entre le TFC et Nantes le 29 avril prochain. Ils en ont parlé lors de leur conférence de presse ce mardi : "C'est horrible [rires], la finale on ne va pas la suivre, on sera à Brest. On est dans une salle qui est complète depuis longtemps. En général quand il y a des gros matchs pendant des concerts, je demande au régisseur Max de mettre le match sur le côté, ou au moins qu'il nous mette les résultats, qu'il nous fasse des gestes. Je pense que ça va être un running gag pendant le concert de Brest, ça va être marrant".

Bigflo et Oli croient en cette victoire, qui serait la deuxième du TFC depuis 1957 : "On croise les doigts, on est à fond. C'est notre moment. On a trop souffert, notre père qui est ici présent pourrait vous en parler, alors c'est maintenant".

Des concerts plus épurés, avec quelques surprises à Toulouse

Leur pause de deux ans leur été très utile, assurent-t-ils. Bigflo et Oli, dont le dernier album Les autres c'est nous est sorti l'an dernier, annoncent trois concerts toulousains plus épurés : "On avait tendance à être un poil 'beauf'. Nos anciens shows étaient très chargés, très colorés. On a grandi, on a un peu moins besoin de faire nos preuves, donc on est dans une direction artistique plus léchée, plus élégante. On a passé un vrai cap en musique. On a fait l'ajout de quatre musiciens - trompettes et trombones - qui sont tout le long avec nous. Bigflo a aussi de vrais passages à la batterie. C'est un peu cliché de dire ça mais c'est notre show le plus abouti."

Faut-il s'attendre à des surprises au Zénith de Toulouse ? Oui, répondent les deux frères sans en dire trop. "Dans chaque Zénith on a toujours eu des invités. Il y a déjà quelques invités de calés pour Toulouse. Il y aura quelques surprises inédites pour les trois soirs. On avait fait venir Soprano, MC Solaar, Squeezie, McFly et Carlito à Toulouse. Donc là on essaye de surprendre encore."

Bientôt un tremplin pour jeunes artistes

Bigflo et Oli comptent lancer leur tremplin musical dans les prochains mois, un concours réservé aux jeunes artistes toulousains. Les gagnants pourraient se produire sur la scène du Rose Festival, leur festival dont la deuxième édition se tiendra en septembre prochain à Toulouse.

"On est sur le tremplin depuis des années mais on veut bien le faire, on veut prendre le temps. Normalement c'est sensé être lancé cette année, dans quelques mois".