En finale de la Coupe de France, les handballeurs de Dunkerque peuvent enfin faire briller leur saison

Ce samedi 25 mai, à partir de 21 heures, ils seront plus de 1000 supporters pour encourager le club de Dunkerque en finale de la Coupe de France à l'AccorHotels Arena de Paris. C'est à peine moins que les 1200 Chambériens attendus dans les travées de Bercy.

L' USDK dispute sa troisième finale de Coupe de France après une défaite en 2000 contre Montpellier et une victoire (qui avait ouvert leur palmarès au plus haut niveau) en 2011 face à... Chambéry, à l'issue d'une séance de tirs aux buts (25-25, 3 tab. à 2).

Les Savoyards arrivent à Paris en favoris

Mais cette année, le club du Nord ne rivalise pas avec les cadors du Championnat: actuellement dixième, Dunkerque connait sa plus mauvaise saison depuis l'an 2000. Si la Coupe de la Ligue s'est rapidement arrêtée pour l'USDK (face à l'ogre parisien), l'équipe de Patrick Cazal a su enchaîner les tours en Coupe de France.

Après avoir éliminé Rezé (club de troisième division), l'USDK s'est accroché face à Toulouse pour une victoire aux tirs aux buts. En quart de finale, Dunkerque a ensuite sorti Aix-en-Provence (6e du championnat), avant de disposer plus facilement de Nancy (2e division) en demi-finale.

Mais face aux Nordistes ce samedi, le club de Chambéry arrive avec de bien meilleures références: troisième du championnat Starligue, les Rhônalpins peuvent encore prétendre à la deuxième place.

De plus, lors des deux précédents tours de la Coupe de France, Chambéry a disposé de Nantes puis de Montpellier: rien de moins que les deux finalistes de la dernière Ligue des Champions.

La défaite de mercredi dernier: seulement du bluff ?

Les deux clubs se sont déjà affrontés dix jours avant la finale, dans la "Salle des Flandres": les Savoyards s'étaient imposés 30 à 24 dans une rencontre où, insiste Patrick Cazal, Dunkerque "ne voulait pas se dévoiler". Chambéry devait gagner pour espérer terminer deuxième du championnat, alors que les Nordistes, assurés du maintien, n'ont plus grand chose à espérer du championnat.

Malgré tout le demi-centre Kader Rahim reconnaissait que les Rhônalpins les avaient "dominés de la tête et des épaules: si on les rejoue comme ça (ce samedi soir) sans mettre plus d’agressivité, ils referont le même match". Depuis l'USDK a su rectifier le tir ce mercredi 22 mai dans la salle de Tremblay en s'imposant 29 buts à 23.

Johannes Marescot avait fait très mal aux Dunkerquois lors de la victoire des Chambériens dans le Nord le 15 mai (24-30). Auteur de 7 buts, il sera à surveiller en finale de Coupe de France ce samedi © Maxppp - Marc Demeure

Une place en Coupe de l' EHF 2019-2020 (la deuxième coupe d' Europe des clubs) est par ailleurs promise au club vainqueur: si Chambéry vise plus haut via le championnat qui peut encore lui offrir la Ligue des Champions, les Nordistes jouent aussi ce samedi soir leur seule chance de retrouver les soirées européennes, cinq ans après leur beau parcours en Ligue des Champions.