Le Mans, France

Ils a été placé stratégiquement vers l'entrée du magasin : le rayon des objets tricolores utile aux supporters "est ce qui fait venir 80% de nos clients c'est jours-ci", indique Elise, l'une des vendeuses. _"_Depuis qu'on a gagné la demi-finale, c'est la folie ! ajoute-t-elle. On a beaucoup plus de monde qui vient que d'habitude, ça touche toute la population, des enfants aux grands-parents".

Kit du parfait supporter

Dans le top des ventes, on trouve les drapeaux français pour lesquels il a fallu faire un réassort, mais aussi les lunettes et le maquillage. "C'est pratique car ça ne tient pas chaud contrairement aux écharpes et aux perruques", plaisante une jeune femme qui a prévu de se rendre à Paris pour la finale. D'autres comme Antoine sont plus ambitieux : le jeune homme a des bombes de laque tricolore dans les mains "pour faire la barbe en bleu blanc rouge".

Au-delà d'arborer les couleurs de la France, il faut aussi faire du bruit : "les cornes de brume se vendent plutôt bien, ça fait partie de l'ambiance", d'après Elise.

Drapeaux et maquillage sont les accessoires phares de cette finale © Radio France - Morgane Heuclin-Reffait

Rayons dévalisés

L'enthousiasme pour les Bleus a bien grandi au fil de leur parcours dans le Mondial : "Depuis le début on a de grosses quantités d'objets tricolores en stock, mais là, il a fallu faire une nouvelle commande en urgence", précise la vendeuse.

Pas facile de trouver certains éléments indispensables à la fête pour Hugo et Paul, deux amis qui iront voir la finale dans la fan zone du Mans. Comme d'autres supporters, ils ont déjà écumé les rayons de trois magasins. "On cherche des fumigènes aux couleurs de la France, expliquent-ils, mais il n'en reste nulle part". Résultat, il va falloir sortir le porte-monnaie :