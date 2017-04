Finale, à Paris, du grand concours national de cuisine "Le panier mystère".

Finale, ce lundi, de la deuxième édition du grand concours national de cuisine "le panier mystère", à l'institut Le Cordon Bleu, dans le 15 ème arrondissement de Paris. Un concours, où Cédric Bayle de l'Extrême, à Saint Jean de Bournay en Isère a été élu le maître restaurateur de l'année 2017.

C'est donc Cédric Bayle, Chef Maître Restaurateur de l'Extrême, à Saint Jean de Bournay, en Isère, qui a remporté la finale de la deuxième édition du grand concours national de cuisine "le panier mystère", ce lundi, à l'Institut Le Cordon Bleu, dans le 15 ème arrondissement de Paris, sous la présidence, cette année, du chef triplement étoilé, Georges Blanc.

Au total, une dizaine de chefs, réunis pour la finale, avec, comme mission, de créer un plat original et personnel à partir d'un panier mystère et de trois éléments imposés. Le concours était organisé par l'association française des Maîtres Restaurateurs, ambassadeur d'une cuisine faite maison.

La sélection des finalistes s'effectue depuis plusieurs mois, dans tous les coins de France. C'est donc à Paris que s'est déroulée la dernière épreuve. Chaque Chef, épaulé d'un jeune commis, n'aura eu que 3 heures et 10 minutes pour réaliser sa création, un plat salé en cinq assiettes, autour du thème: le panier mystère, 100% frais, 100% brut, 100% terroir. Leur défi : préparer leur recette, à partir d'un panier "surprise", composé de légumes ou de fruits de saison, d'une viande ou d'une volaille et/ou d'un poisson ou crustacé imposé. Les finalistes ont été évalués et notés par un jury sur les critères de l'esthétisme de l'assiette, la dégustation, la technicité, l'organisation et la planification du travail.

Les engagements des Maîtres Restaurateurs:

L'association française des Maîtres Restaurateurs regroupe les établissements qui ont obtenu le titre, créé en 2007, qui récompense le professionnalisme d'un chef et de son établissement. Un titre, qui est reconnu et décerné par l'Etat, après un audit et qui compte, aujourd'hui plus de 3600 titulaires, partout en France.

Cette année, le jury des chefs était présidé par Georges Blanc, chef *** "la Maison Georges Blanc" à Vonnas, dans l'Ain. Autour de lui, le vainqueur de l'an dernier, Nicolas Prodhomme, des saveurs de Nicolas, à Nouvoitou (35), Julia Sédefjian, des Fables de la Fontaine, à Paris, Eric Briffard, chef MOF à l'institut Le Cordon Bleu, à Paris. Parmi le jury de professionnels, des représentants du groupe Pomona.