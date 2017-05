Financement participatif réussi, la librairie avignonnaise L'Eau vive ne fermera pas

La librairie L'Eau vive, à Avignon, a récolté ce vendredi matin sur internet les 55 000 euros nécessaires pour éviter le dépôt de bilan.

La librairie l'Eau vive à Avignon a réussi à clore son financement participatif : Plus de 55.390 euros récoltés ce vendredi midi (objectif : 55.000 euros).

Plus de 1.450 personnes ont donné via une plate-forme de crowndfunding spécialisée.

Problèmes financiers

Il reste une semaine pour la cagnotte, ouverte jusqu'au 12 mai. La librairie jeunesse indépendante du centre ville craignait de fermer pour cause de problèmes financiers : "On connaît de grosses difficultés financières depuis deux ans. On a perdu un gros marché public au moment où on remboursait encore un emprunt lié au rachat de la librairie. Malheureusement c'est 20% du chiffre d'affaires en moins," expliquait sur France Bleu Vaucluse Amandine Lévêque, l'une des deux gérantes, au lancement de la campagne.

L'autre gérante, Dominique Bastide, évoquait tout simplement une perspective de "dépôt de bilan".