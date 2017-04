Finistère : 600 footballeurs en herbe rencontrent des joueurs du Stade Brestois

600 jeunes footballeurs ont eu la chance hier de rencontrer leurs idoles : les joueurs du Stade Brestois. Dédicaces et distribution de chocolats étaient organisées à la Récré des Trois Curés, un parc d'attractions situé à Milizac (29). De quoi impressionner et faire rêver les plus jeunes.

Maillots, écharpes, du Stade Brestois évidemment, et même leurs téléphones : tout est signé par les Ty Zef présents. Et les enfants sont évidemment ravis. Comme Konogan, sa casquette signée en main : "C'est Corentin Jacob qui l'a signé, alors évidemment faut la garder ! Elle vaut de l'or maintenant !".

Des jeunes très impressionnés

Mais les jeunes footballeurs sont plutôt gênés de rencontrer les joueurs. D'habitude, ils les voient à la télé ou au stade alors forcément, ils sont impressionnés. "Je voulais prendre une photo mais je n'ai pas osé. Je sais pas, j'étais gêné !" avoue Noah, en face de ses joueurs préférés.

Mais des joueurs plutôt détendus !

Heureusement, les joueurs, eux, n'hésitent pas à discuter avec leurs fans. Et même à les taquiner. "Oh, y'a un maillot de Guingamp ! Le traître !" lance le milieu de terrain Corentin Jacob à un jeune garçon. Ou encore : "ah, t'as sorti les lunettes de soleil, c'est la classe ! " à un autre. De quoi détendre l'atmosphère !

L'attaquant Habib Diallo lui donne plutôt des conseils sur l'avenir. "L'école c'est important les gars, y'a pas que le foot !". Mais ça ne décourage pas les petits devant lui, qui rêvent d'être à sa place dans quelques années.