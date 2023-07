Finistère : la chapelle du Mont Saint-Michel de Brasparts a rouvert ses portes

"On avait dit qu'en moins d'un an, la chapelle serait restaurée" se félicite Maël de Calan, le président du conseil départemental du Finistère. Après les terribles incendies des monts d'Arrée , la chapelle du Mont Saint-Michel de Brasparts a fait peau neuve.

Elle n'avait pas été touchée par les flammes mais sa restauration était nécessaire. Le Département avait programmé une restauration de la toiture. Finalement, c'est tout l'édifice qui a été refait. Et ce, pour le plus grand bonheur de la petite Corentine, "je la trouve très belle, et j'adore la vue autour" s'émerveille la petite fille. Fille d'un sapeur pompier, c'est elle qui a eu le privilège de couper le ruban.

Les premiers sons de cloche

Un projet d'envergure mais plus que nécessaire pour Maël de Calan. "Il y a très peu de lieu aussi emblématique dans le Finistère que la chapelle du Mont Saint-Michel de Brasparts." Le maître d'oeuvre, c'est Bernard Le Moën, "l'homme à la tête de druide".

En ce qui concerne le design intérieur, il a été confié à Ronan Bouroullec, un finistérien à la renommée internationale. "On voulait une équipe de finistériens. On a pris les meilleurs, que ce soit les couvreurs, maçons, sculpteurs, ébenistes... C'est cette équipe du Finistère qui a réussi à rebâtir cette chapelle encore plus belle qu'elle ne l'était" ajoute Maël de Calan. Mieux que ça, Ronan Bouroullec a offert son travail au Département et à cette chapelle.

Autre élément important : la cloche. Elle avait tout simplement disparu depuis 30 ans. Retrouvée, elle a été réinstallée et les premiers coups de cloche ont été donné lors de cette inauguration.

Une renaissance

Parmi les quelques 200 personnes présentes, quasiment toutes ont connu l'édifice avant sa restauration. Laurent, le papa de la petite Corentine, était au milieu des incendies l'année dernière. C'est avec beaucoup d'émotion qu'il revient sur ces lieux. "Ca donne du sens à notre mission. C'est la vie qui revient, la végétation, la nature, la vie culturelle. La chapelle est encore plus belle qu'avant. C'est très agréable de la voir revivre" s'émeut-il.

Il en est sûr, il reviendra de temps en temps visiter ce lieu, mais qu'en simple passager. "On reviendra en famille, entre amis, pour visiter. On espère que c'était le feu d'une vie et qu'on aura plus à combattre ça. Dans 50 ans on racontera cet épisode comme quelque chose d'exceptionnel" poursuit-il.

Steven est charpentier, et petit-cousin de Ronan Bouroullec. Il a participé au chantier de la chapelle, il est heureux de la voir enfin prête. "C'est un plaisir de voir une chapelle rénovée comme celle-là. On a remis un coup de projecteur sur ce lieu magnifique. C'est important de pouvoir faire perdurer ce monument."

Au cours de l'inauguration, Philippe Mahé, le préfet du Finistère, a annoncé que les Monts d'Arrée allaient être classés comme massif "à risque d'incendie".