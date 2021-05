Finistère : les communes se préparent à accueillir les camping-caristes

Ils sont de plus en plus nombreux à choisir ce mode de vacances : le camping-car. Et avec la crise sanitaire, cette façon de voyager connaît de plus en plus d'engouement. Mais cela pose parfois des problèmes. En baie d'Audierne par exemple, dans le Finistère, les "aires d'accueil actuelles sont rapidement dépassées, explique Gurvan Kerloc'h, le maire Audierne et vice-président de la Communauté communes du Cap Sizun-Pointe du Raz. Et notamment du côté d'Esquibien. On a connu une certaine affluence avec des problèmes de conflits d'usage." En effet, tous les parkings qui permettent l'accès aux plages "sont pris par les campings-cars", poursuit le maire. Même chose du côté de Cléden et Plogoff.

Faire de la pédagogie

De nouvelles aires d'accueil sont à l'étude, mais elles ne sont encore qu'au stade d'études "menées par Quimper Cornouaille développement", et elles ne seront pas opérationnelle pour cet été. Il faudra donc "faire preuve de pédagogie", anticipe Gurvan Kerloc'h. "Aller voir les gens qui viennent et essayer de trouver un juste milieu entre la fréquentation des campings-cars, en essayant déjà d'éviter les pollutions liées à ces véhicules et les autres touristes, qui profitent de notre magnifique terroir."

Pour ce qui concerne la Pointe du Raz, la communauté de communes s'est retournée vers la gendarmerie pour essayer de trouver une solution. "Les tensions y étaient très importantes l'été dernier", raconte le vice-président de la Communauté communes du Cap Sizun-Pointe du Raz. Deux gendarmes réservistes seront donc déployés pour "faire la police" sur ce site et "éviter les problèmes que nous avons pu rencontrer l'année dernière."

Une nouvelle aire à Crozon

À Crozon, la nouvelle municipalité a voté la création d'une nouvelle aire d'accueil pour cet été, d'une vingtaine de places. Cette aire sera opérationnelle pour les vacances et située à l'entrée du centre-bourg de Crozon. Le maire de la commune Patrick Berthelot, également vice-président de la communauté de communes de la presqu'île de Crozon en charge du tourisme, rappelle que les campings-caristes "sont les bienvenus sur notre territoire, ils participent à notre économie locale". Les campings-caristes ont également une aire d'accueil à Morgat et une autre au Fret, qui seront gérées par un prestataire, pour s'assurer que ces aires sont "bien entretenues et confortables."