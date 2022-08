Finistère : les grandes marées font le bonheur des pêcheurs à pied

Souvent grandes marées rime avec pêche à pied ! Et ils étaient nombreux à sortir leur sceau et leur râteau ce samedi 13 août du côté de Brest. Seul, en famille ou entre amis, tous scrutaient attentivement le sable, pieds nus et sous le soleil.

A l'image de Tatiana, Alicia et Laurent. Eux, ce sont les couteaux qu'ils sont venus chercher. "On va en faire des appâts pour aller pêcher la dorade ce soir", explique Tatiana. Et c'est Alicia qui soupoudre de sel les petits trous dans le sable. "J'aime bien", sourit la petite fille de 7 ans. Et dans le sceau que tient Laurent, on peut voir que la pêche a été bonne.

Le rendez-vous des gourmands

Typhaine a elle aussi ramassé pas mal de couteaux. "Tout ça en moins de 30 minutes", sourit la jeune fille, habituée de la pêche à pied. Cette fois-ci elle a emmené son amie Manon. "La dernière fois que je suis venue, c'était il y a deux ans !" Leur butin de pêche sera en partie cuisiné par la mamie de Typhaine. "C'est vraiment trop, trop bon !"

Claudie, elle, est à la recherche de coques. "Je les fais nature, mais toujours avec _un peu de crème et de vin blanc_", sourit-elle. Elle est venue directement après le travail. "Mais c'est surtout pour le plaisir de sortir, d'être nu-pied, d'être à l'air." Une sortie "pour le plaisir de la pêche" mais attention, il ne faut prendre "que ce qu'on va manger pas plus et puis prendre les bons calibres!"

Des règles à respecter

En effet, chaque coquillage a une taille minimale à respecter. C'est 10 cm pour les couteaux, 3 cm pour les coques et 4 cm pour les palourdes. C'est d'ailleurs ce que pêche Bernard, avec plus ou moins de succès. "Quatre palourdes en une heure ! Mais bon quand on aime on se contente de peu", plaisante-t-il, philosophe. Lui, pour être sûr de bien respecter la réglementation, il a gravé une sorte de règle sur le manche de son râteau. "Deux coups de scie, à 4 cm, et quand on a un doute, on vérifie."

Attention cependant, la pêche à pied est réglementée dans de nombreuses zones. La récolte et la consommation de coquillages sont interdites en baie de Concarneau.. Cela concerne tous les coquillages, à l'exception des huîtres et des bulots. Même chose au Conquet et du côté de Camaret. En baie de Douarnenez et de Morlaix, c'est la pêche et la consommation de coquilles St-Jacques et de pétoncles qui sont interdites, à cause de toxines.