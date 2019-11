"Noël à Trévarez" a ouvert ses portes ce samedi 23 novembre 2019. Cette année le domaine finistérien a choisi pour ses illuminations de Noël et ses animations la thématique des mille et une nuits. Cette édition 2019 dure jusqu'au 5 janvier 2020.

Finistère : Les mille et une nuits au domaine de Trévarez pour Noël jusqu'au 5 janvier 2020

Le nouveau son et lumières sur la façade du château de Trévarez.

Saint-Goazec, France

Le domaine de Trévarez a accueilli ses premiers visiteurs ce samedi 23 novembre 2019, pour cette nouvelle édition de "Noël à Trévarez". Plusieurs centaines de familles ont bravé la pluie pour découvrir le thème de cette année : Les mille et une nuits. Ils ont découvert les animations, l'exposition, les illuminations des allées du parc, et bien sûr le son et lumière sur la façade du château.

Cette création graphique part à la recherche du pacha perdu, grâce à un mapping tout en couleur et des musiques orientales. Mika, 6 ans, et Maïa, 9 ans, ont adoré :

"Noël à Trévarez : les mille et une nuits", c'est du 23 novembre 2019 au 5 janvier 2020, tous les jours de 14h à 19h30 (y compris le 25 décembre et le 1er janvier).

Tarifs

Moins de 7 ans : gratuit

7 - 17 ans : 1€

18 - 25 ans : 4€

Adultes : 8€