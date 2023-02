"Fire of love" : l'histoire des vulcanologues alsaciens Maurice et Katia Krafft aux Bafta et aux Oscars

Le film retrace la vie des époux vulcanologues Katia et Maurice Krafft. (Illustration)

Le film raconte la passion de Maurice et Katia Krafft pour les volcans, mais aussi l'histoire d'amour du couple de vulcanologues alsacien : "Fire of Love" va tenter ce dimanche 19 février de remporter le prix de la catégorie "documentaire" aux Bafta (British Academy Film Awards), l'équivalent des César au Royaume-Uni. Le film est aussi nommé aux Oscars.

300.000 photos numérisées

"C'est incroyable, inattendu, c'est la nouvelle d'une vie", se réjouit Mathieu Rousseau, le responsable des fonds films de l'association Image'est. La plupart des images de "Fire of Love" proviennent des archives du couple Krafft, conservées au siège de l'association à Nancy pendant vingt ans.

"Nous avons été contactés il y a environ trois ans par la productrice Ina Fichman, qui souhaitait utiliser nos archives. Nous avons numérisé entièrement le fonds, composé de 300.000 photos et 800 bobines de films. Ce travail a abouti à ce merveilleux documentaire."

Faire vivre la mémoire des vulcanologues

Avec beaucoup de poésie, "Fire of Love" raconte la vie de ce couple hors du commun, qui a sillonné le monde pendant 25 ans et rapporté des images extraordinaires de volcans en éruption. Une passion qui leur sera fatale : Katia et Maurice Kraft trouveront la mort en 1991 sur le volcan Unzen au Japon.

"Pour moi qui ai passé vingt ans à essayer, avec les moyens dont on dispose, de faire vivre la mémoire de Katia et Maurice Krafft et leur travail, c'est une récompense extraordinaire, même si tout le mérite artistique revient à la réalisatrice Sara Dosa", note Mathieu Rousseau. Une dernière occasion de faire rayonner ces archives, qui ont depuis été vendues.