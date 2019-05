Fise: le montage des rampes et plateaux s'achève au bord du Lez

Le FISE, Festival International de Sports Extrêmes, débute ce mercredi à Montpellier. Derniers préparatifs pour aménager l'impressionnant plateau technique le long du Lez. Un aperçu en chiffres et en images

Montpellier, France

Cinq jours de show et de compétition. 600.000 visiteurs attendus. Le FISE, Festival International de Sports Extrêmes, débute ce mercredi sur les rives du Lez à Montpellier. Un impressionnant dispositif qui a nécessité un mois d'installation et de montage.

150 tonnes de matériel

Le FISE en chiffres donne presque autant le tournis que les figures des riders. Près de 500 techniciens sont sur le pont depuis des semaines pour monter les 8 plateformes: freestyle parks, street park, spine ramp, wakepark... 50.000m2 sont aménagés sur les berges. 150 tonnes de matériel, soit plus de 70 semi-remorques. Cette année les organisateurs ont même aménagé un tout nouveau Street Park éphémère en béton.

2.000 riders

Le FISE réunit 15 disciplines et programme plus de 70 compétitions. 2.000 riders sont attendus, pros et amateurs, de 50 nationalités différentes. Il mobilise également 150 bénévoles sur les 5 jours.

Le Festival pourrait cette année battre son record de fréquentation: les précédentes éditions ont souffert de la météo, mais cette fois le temps devrait être au beau fixe.

