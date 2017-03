Flâneries Musicales de Reims : de Bourvil à Mozart

La 28ème édition des Flâneries musicales aura lieu du 22 juin au 12 juillet à Reims. 53 concerts dans différents points de la ville avec en point d'orgue, le concert pique-nique au parc de Champagne le 22 juillet. La billetterie ouvrira le 20 mai prochain.

C'est comme chaque année par un concert à la basilique St Remi de Reims que les Flâneries Musicales débuteront leur 28ème édition. Un concert de Jean-Philippe Collard au piano, accompagné de l'Orchestre de Savoie, pour interpréter des oeuvres de Strauss, Mozart et Haydn (22 juin à 20h). Suivront, 53 concerts organisés en différents points de la ville jusqu'au 12 juillet, avant le fameux concert pique-nique du parc de Champagne le 22 juillet.

Un hommage à Bourvil

Si cette année encore les répertoires de Chopin, Mozart, Schumann, Vivaldi... auront toute leur place dans la programmation, les organisateurs des Flâneries Musicales ont également voulu surprendre avec un hommage à un chanteur plus connu pour ses talents d'acteur : Bourvil. "Il aurait eu 100 ans cette année", explique Jean-Philippe Collard, directeur artistique du festival "C'est un personnage merveilleux qui non seulement chantait, mais composait des chansons et adorait la musique classique". D'autres acteurs participeront à leur manière aux Flâneries puisque Lambert Wilson, Marie-Christine Barrault et Gaspard Proust viendront réciter des textes sur fond musical.

La billetterie ouvrira le 20 mai

Egalement présents sur scène cette année, l'orchestre de l'Opéra de Reims, les étudiants du Conservatoire Régional de Musique et de Danse de Reims, et les chanteurs d'Ars Vocalis, ou du choeur Nicolas de Grigny et de la Maîtrise de la Cathédrale. Et pour le concert de clôture (12 juillet à 20h) retour à la basilique St Remi pour écouter le contre ténor Philippe Jaroussky qui chantera des Cantates sacrées baroques de Haendel, Bach et Télemann.

Quant au concert pique-nique organisé au parc de Champagne le 22 juillet, il sera, entre autres, rythmé par les airs bretons du Bagad de Lann Bihoué. Retrouvez la programmation complète ici.