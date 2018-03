Reims, France

L'Ode à la joie, c'est un poème. C'est aussi le dernier mouvement de la 9e Symphonie de Beethoven qui sera joué en ouverture des Flâneries le mercredi 20 juin à la Basilique Saint-Remi. Un mouvement connu puisqu'il est devenu l'hymne officiel de l'Union Européenne. Ce sera donc le premier des 52 concerts donnés cette année à Reims, dont 18 seront gratuits. Une nouvelle programmation signée Jean-Philippe Collard, le directeur artistique. L'ensemble du programme a été présenté ce jeudi. De la musique baroque, du piano avec Anne Queffélec qui sera le 10 juillet au cloître du musée Saint-Remi et le coup de coeur du programmateur en la personne du pianiste Grigory Sokolov le 22 juin à l' Opéra de Reims. Un monstre sacré pour un récital qui "promet d'être inoubliable" précise Jean-Phillipe Collard. Du Jazz, des claquettes Jazz avec la venue de Fabien Ruiz au domaine Pommery le 30 juin. C'est lui qui a signé la chorégraphie du film "the artist", oscarisé cinq fois à Los Angeles en 2012.

Festival Tchaïkovski pour le concert pique-nique

Le compositeur russe sera à l'honneur au parc de Champagne le samedi 21 juillet avec des oeuvres comme le Lac des Cygnes, Casse-Noisette, Concerto pour violon et Concerto pour piano avec pour la première fois au pique-nique Jean-Philippe Collard sur la scène. "Pourquoi ne pas goûter à ce plaisir souverain de clôturer un festival entouré de 15 ou 18 000 personnes , même si je n'ai pas une nature à me mettre en avant " glisse-t-il pudiquement. Autre oeuvre, qui promet quelques frissons au public le 21 juillet, l'Ouverture 1812 en mi bémol majeur, écrite par Tchaïkovski pour célébrer une victoire de Napoléon en Russie. Il a introduit dans sa partition des cloches et des coups de canons! On vous rassure, il n'y aura pas de cloches ni de canons au parc de Champagne, mais une bande son qui viendra s' ajouter à la partition jouée sur la scène par l' Orchestre national de Lorraine sous la direction de Jacques Mercier.

Concert pique-nique © Radio France - Catherine Guignette-Houdinet

La 7ème saison de Jean-Philippe Collard

Et la première sous la nouvelle présidence de Claire Taittinger, après le départ de Jean-Louis Henry, évincé en conseil d' administration en décembre dernier. Le ticket Collard-Henry a redonné une santé au festival qui a accueilli plus de 35 000 spectateurs en 2017. A une petite année de la trentième édition, Jean-Philippe Collard ne cache pas son souhait de "sécuriser l'avenir des flâneries musicales , de programmer des concerts plus loin et plus souvent . D'élargir la programmation au Grand Reims et pas seulement en été. Sur 52 concerts cette année, 6 seulement sont extra-muros , prévus à Cormontreuil, Champigny, Saint-Brice-Courcelles, Betheny, Tinqueux et Bazancourt. "_Nous avons besoin d'un plan d'avenir_" estime Jean-Philippe Collard "de gros efforts pour aller de l' avant ". Et de conclure "je ne suis pas irremplaçable "