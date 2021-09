Flaubert 2021 : quand Gustave inspire les auteurs de bande dessinée

Cette année 2021 est marquée par la célébration du bicentenaire de la naissance de Gustave Flaubert. L'écrivain est né à Rouen le 12 décembre 1821. Son oeuvre a été adaptée au cinéma et inspire aussi les dessinateurs et scénaristes de bande dessinée.

C'est le seul album de bande dessinée qui a reçu le label Flaubert 2021, Bibliomanie vient de sortir aux éditions Varou (Ferrières-Haut-Clocher, Eure) et a été présenté en avant-première au festival BD d’Évreux en août dernier. Il s'agit d'une adaptation d'une nouvelle de jeunesse de Gustave Flaubert, écrite alors que l'écrivain n'avait que seize ans. Si la nouvelle originale se passe à Barcelone, le scénariste, le Rouennais Céka, l'a déplacée dans les rues du vieux Rouen.

C'est un texte fantastique, inattendu pour Flaubert - Céka

La première case de Bibliomanie aux éditions Varou © Radio France - Laurent Philippot

Dans le cadre d'une résidence avec la Ville de Rouen et la Ville de Darnétal, Céka est tombé sur la nouvelle de Flaubert, écrite à l'époque où il était élève au collège royal (l'actuel lycée Corneille) : "J'ai trouvé ça absolument génial, parce que c'est un univers fantastique, un peu à la Edgar Allan Poe ou à la Hoffmann, c'était plein de maturité, on sentait déjà toute la verve de Flaubert dans ce texte" raconte le scénariste. Le dessin a été confié à Jacky Clech, qui, pour reconstituer le Rouen de la deuxième moitié du XVe siècle, a fait quelques recherches : "Pour le Gros-Horloge, j'ai trouvé une gravure d'époque. Il n’était pas très différent de ce qu'on voit aujourd'hui mais il y avait des colombages". Vous pourrez aussi découvrir le palais de justice, puisque à l'époque de la nouvelle, seule existait l'aile ouest, construite en 1499 pour abriter l’Échiquier de Normandie. Les couleurs sont l'œuvre de François Reynaud.

Les auteurs de Bibliomanie, François Reynaud, Jacky Clech et Céka, lors du festival BD d’Évreux en 2021 © Radio France - Laurent Philippot

Cerise sur le gâteau, Bibliomanie propose une histoire courte de huit pages. Gustave Flaubert revient à Rouen en 2021, deux cents ans après sa naissance : "C'est un vrai plaisir d'imaginer Flaubert revenir aujourd'hui quand on connaît son rapport un peu compliqué avec la ville de Rouen à son époque. Il considérait qu'il était mal aimé par sa ville" dit Céka. Un désamour aujourd'hui réparé, car si le lycée de l'écrivain ne porte pas son nom, il y a bien un lycée Flaubert à Rouen et même un pont, le plus haut pont-levant d'Europe.

Gemma Bovery de la Britannique Posy Simonds est un des coups de cœur de Fred Sendon, le patron de la librairie Au grand nulle part à Rouen. Gemma Bovery, "c'est l'arrière petite-fille en jean, basket et lingerie fine" d'Emma. L'histoire est simple : "Une Anglaise avec son époux viennent acheter en Normandie pas très loin de Rouen et dans le village, le boulanger est un fou furieux de Flaubert" raconte Fred Sendon et le boulanger voit en Gemma la réincarnation d'Emma Bovary avec un mari souvent absent. L'album a été adapté au cinéma par Anne Fontaine en 2014 avec Gemma Arterton dans le rôle de Gemma Bovery et Fabrice Luchini dans le rôle du boulanger.

Fred Sendon, dans sa librairie, avec Gemma Bovery, de Posy Simmonds © Radio France - Laurent Philippot

De nombreux auteurs se sont emparés de Flaubert pour l'adapter en bande dessinée, comme Philippe Druillet et son Salammbô, "un univers très inspiré par Lovecraft" explique Fred Sendon, "un Flaubert à sa sauce, avec ce dessin absolument incroyable".

Détail d'une planche de Salammbô, de Philippe Druillet (éditions Drugstore) © Radio France - Laurent Philippot

Pas une adaptation mais un scénario original avec Flaubert, dernière ligne de Jacques et Casanave (éditions Les Rêveurs), qui raconte la dernier jour de la vie de Flaubert. On y découvre un Flaubert "très très très actif", notamment avec les femmes, sourit Fred Sendon.

Quand on s'y intéresse, on voit que ces gens-là, ils étaient complètement décalés, proto punks - Fred Sendon

Flaubert n'est pas celui que vous pensiez, par Fred Sendon Copier

Flaubert vu par Jacques et Casanave dans "Flaubert, la dernière ligne" © Radio France - Laurent Philippot

La bande dessinée, c'est aussi l'occasion de occasion aussi de "dépoussiérer" un auteur aujourd'hui classique et de le rendre accessible au plus grand nombre. À signaler également, Trois Contes, publié aux éditions rouennaises Petit à Petit. L'album est aujourd'hui malheureusement épuisé et aucune réédition n'est prévue.