Flaubert 21 : le bicentenaire de la naissance de l'écrivain rouennais a trouvé son public

"Le premier bilan c'est un étonnement au vu de la quantité des événements proposés. Quand on a commencé, on pensait avoir une vingtaine de propositions, on en a eu 250. On les a examinés, 220 ont été retenus dans six cent lieux en Normandie", commence d'emblée Yvan Leclerc, le président du Comité Scientifique et culturel Flaubert 21. Gustave Flaubert aurait eu 200 ans ce dimanche.

Le bicentenaire jusqu'en juin 2022

L'exposition Salammbô au musée des beaux arts de Rouen, Madame rêve en Bovary au château de Martainville, les événements ont été nombreux. Et ont attiré du monde. "Le public a été au rendez-vous. Dans l'idée on voulait la totalité des publics, le public jeune, les primo lecteurs de Flaubert, les scolaires. On a eu de nombreuses actions pédagogiques", explique Yvan Leclerc.

"Il y a une grosse concentration de Flaubert cette semaine. Il y aura de grands événements. Flaubert est connu et reconnu. Il ne nous a pas entendu pour que l'on parle de lui mais le rendre accessible", ajoute Yvan Leclerc. Ce vendredi après-midi à 17h, l'inauguration de la grande exposition des manuscrits à la bibliothèque patrimoniale Villon à Rouen, la seule exposition des manuscrits en France. Dimanche, la pose de la gerbe sur la tombe de Flaubert et sa famille.