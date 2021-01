Flaubert21, 150 évènements artistiques et culturels pour célébrer le bicentenaire de la naissance de l'auteur

C'est la comédienne Isabelle Huppert qui sera la présidente d'honneur de Flaubert 21, l'évènement culturel qui va commémorer cette année le bicentenaire de la naissance de Gustave Flaubert. C'est elle qui interprétait Madame Bovary dans l'adaptation cinématographique du plus célèbre roman de l'écrivain normand, en 1991. Cette année, des expositions, des conférences, des spectacles, des ateliers d'écriture vont permettre au public de découvrir ou de redécouvrir l'auteur, grâce à l'engagement du "collectif Flaubert" qui rassemble 12 collectivités : la Région, les deux départements de la Seine-Maritime et de l'Eure, les villes de Rouen, Canteleu, Ry, Deauville notamment qui ont toutes un lien de proche ou lointain avec la vie ou l’œuvre de Gustave Flaubert.

Pas moins de 150 évènements sont prévus cette année pour célébrer le bicentenaire de la naissance de l'écrivain. D'abord la grande exposition organisée au Musée des Beaux Arts autour du roman Salammbô. 350 œuvres de collections publiques et privées y seront présentées dont certaines pièces archéologiques du site de Carthage prêtées par l'institut national du patrimoine de Tunisie. L'exposition y sera d'ailleurs présentée en 2022 au Musée du Bardo. À Canteleu, on pourra voir la bibliothèque de l'écrivain, conservée dans la salle des mariages de l'hôtel de ville, visiter sa maison à Croisset, admirer les manuscrits de "Madame Bovary", et de "Bouvard et Pecuchet" conservés à la bibliothèque municipale de Rouen.

Des lectures, des conférences, des spectacles, des ateliers d'écriture, sont programmés y compris dans les collèges. L'œuvre de Flaubert sera également inscrite au programme du bac 2022. Moins classique, le projet "Bowary" propose à dix auteurs, dont Maylis de Kerangal, de travailler pendant 280 jours à l'adaptation de "Madame Bovary" en 280 tweets. Toutes les propositions artistiques et culturelles ont reçu le label du comité scientifique de l'évènement. La programmation complète et les dates seront dévoilées fin avril. Compte tenu de la crise sanitaire, elles pourraient aussi être décalées de quelques mois. Le programme et l'agenda de l'évènement est à retrouver sur le site flaubert21.fr.