Un échafaudage "hors norme" de 700 tonnes installé jusqu'au sommet de la flèche Saint-Michel à Bordeaux

Une robe de métal de 700 tonnes. Le lundi 24 octobre, un échafaudage a commencé à être installé autour de la flèche Saint-Michel à Bordeaux . Cette étape, préalable à des travaux de restauration estimés à 11,6 millions d'euros, doit se terminer en juin 2023. Le monument est fermé au public depuis novembre 2021 à cause d'un risque d'effondrement.

Si l'installation de la charpente métallique va prendre plusieurs mois, c'est d'abord en raison de sa taille : le troisième plus haut clocher de France culmine à 114 mètres de haut. "On fait le tour de la flèche par niveau de 12 mètres", explique Aurélien Daudet, responsable d'exploitation de la société France Montage. "Les grues se déplacent chaque semaine. On fait un premier tour de 12 mètres, puis 24, 36, 48 et jusqu'à 78 mètres."

Les huit salariés de l'entreprise mobilisés sur le site ont trois mois pour atteindre ce dernier palier. "Ce qui est hors norme pour nous, c'est la hauteur", souligne Aurélien Daudet. "C'est pour cela qu'on utilise du matériel spécifique" avec notamment trois grues différentes. "Pour des points particuliers, on fait appel à des cordistes."

Un défi comparable à Notre-Dame-de-Paris

Mais arrivé à 78 mètres de haut, il restera encore du travail. L'entreprise spécialisée LVTec va donc installer un second échafaudage, dès 63 mètres, jusqu'en haut de l'édifice. "C'est vraiment du Lego, avec des éléments qui ne dépassent pas une dizaine de kilos, et qui vont complètement épouser la forme de la flèche", détaille Guillaume Piffeteau, en charge du montage de la structure. Avec une autre prouesse technique à réaliser : installer un échafaudage "auto-stable, c'est-à-dire qu'il va se tenir lui-même". **Le monument, trop fragile, **ne pourrait en effet pas supporter une charpente métallique classique. "Avec le Panthéon et Notre-Dame-de-Paris", la flèche Saint-Michel est "l'un des plus gros chantiers de France en termes d'échafaudage", souligne Guillaume Piffeteau.

Une fois son installation complète achevée, en juin 2023, les premiers travaux de restauration au sommet du monument vont durer dix mois. Le chantier doit être complètement terminé entre fin 2025 et début 2026.