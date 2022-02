Fleur de Loire, le projet à 7 millions d'euros de Christophe Hay, avance à grands pas à Blois

Un hôtel cinq étoiles en plein cœur de Blois, c'est du jamais vu. Au total, les 5.000 mètres carré de Fleur de Loire seront composés d'un hôtel cinq étoiles, deux restaurants, un Spa, des salles de séminaires, une piscine, un kiosque à pâtisseries... Le tout, avec à quelques kilomètres de là, plus d'un hectare de terres pour cultiver les fruits et légumes qui se retrouveront dans les assiettes des convives. "Le but est d'être autonomes dans la production", détaille Christophe Hay, qui sera à la tête de cet établissement. "Le tout, sur le principe de la permaculture."

Un projet à 7 millions d'euros

Hors de question, pour le chef doublement étoilé, de parler d'un établissement de luxe. "Je déteste ce mot, parce que ce n'est pas du tout ça", explique-t-il. "Bien entendu, il y a un hôtel cinq étoiles avec ses 44 chambres, mais le poumon de ce lieu ce sera la gastronomie."

D'ailleurs, Christophe Hay l'assure, les prix de son restaurant gastronomique (40 couverts), qui portera son nom, seront les mêmes que celui de La maison d'à côté, son établissement aux deux étoiles Michelin (2015 puis 2019). Ce restaurant de Montlivault, ouvert en 2014 dans le Loir et Cher fermera ses portes le 2 mai. L'autre restaurant de Fleur de Loire, dont le chef n'est pas encore connu, s'appellera Amour blanc (50 couverts). "L'amour blanc c'est un poisson, de la même famille de la carpe, c'est un clin d'œil à ma vie au bord de l'eau", raconte le chef cuisinier. Un restaurant dont le ticket moyen sera autour de 40 euros, "un lieu accessible, dans la continuité du restaurant gastronomique" en terme de cuisine, ajoute-t-il.

Christophe Hay a dévoilé quelques images de son projet Fleur de Loire qui ouvrira en juin à Blois. Seul l'intérieur de son restaurant gastronomique reste inconnu, il n'en dévoilera aucune image. - DR

C'est en 2018 que Christophe Hay a commencé à se lancer dans l'aventure Fleur de Loire. Il a depuis investi sept millions d'euros, contre les six millions annoncés initialement, pour réaménager et rénover un ancien hospice, dans un bâtiment du XVIIe siècle. "Je suis le seul propriétaire du fond de commerce", insiste-t-il, en soulignant que ces investissements sont des financements personnels. Reste que Christophe Hay n'est pas propriétaire des lieux, et devra régler un loyer de 75.000 euros par mois.

Quatre mois de retard dans les travaux

Fleur de Loire doit ouvrir à une date symbolique : le 13 juin 2022, le jour des 45 ans de Christophe Hay. Mais les travaux ont pris du retard dès le début : ils devaient commencé en septembre 2020, mais le Covid-19 en a décidé autrement. Finalement le chantier a débuté en janvier 2021. Un an plus tard, il a fallu mettre les bouchées doubles, et Christophe Hay reste confiant. "L'objectif est vraiment de pouvoir offrir l'expérience complète de Fleur de Loire le 13 juin", déclare-t-il. Tout doit donc ouvrir ses portes en même temps. "Mais si jamais on voit qu'on a pris trop de retard, on n'ouvrira que 25 chambres dans l'hôtel, je pense que c'est suffisant au début."

Le chef étoilé Christophe Hay ouvrir son nouvel établissement Fleur de Loire le 13 juin 2022, le jour de son anniversaire. © Radio France - Cécile Da Costa

Le recrutement a déjà commencé, il y a deux semaines. Au total, Fleur de Loir comptera 80 salariés, certains provenant de La Maison d'à côté de Montlivault. L'établissement sera ouvert tous 363 jours par an, avec une fermeture annuelle les 24 et 25 décembre. Les réservations ouvriront fin février sur le site de Fleur de Loire, mais une liste d'attente est déjà en train de s'allonger, selon Christophe Hay.