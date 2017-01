Fleur de Tonnerre, une tueuse en série bretonne sur grand écran

Le film Fleur de Tonnerre sortira sur les écrans le 18 janvier mais il sera visible dès ce mardi à Vannes et ce mercredi à Rennes en avant-première. Il retrace la vie de la bretonne Hélène Jégado, certainement l'une des plus grandes tueuses en série de l'histoire.

L'écrivain Jean Teulé lui a consacré son roman Fleur de Tonnerre en 2013. L'histoire de la bretonne Hélène Jégado, grande criminelle du 19ème siècle, débarque sur les écrans grâce à l'adaptation de la réalisatrice Stéphanie Pillonca-Kerven. Le film a été tourné en Bretagne, dans les régions de Montcontour et d'Auray.

Elle empoisonnait à l'arsenic

On lui attribue entre 30 et 60 meurtres par empoisonnement à l'arsenic. Hélène Jégado est née en 1803 à Plouhinec dans le Morbihan. Cuisinière de maison en maison, elle a semé la mort pendant 18 ans avant d'être condamnée et guillotinée à Rennes en 1852. Elle a été démasquée dans la dernière maison où elle a travaillé, celle de l'avocat Maître Théophile Bidard de la Noë, futur maire de Rennes.

Une visite sur les traces d'Hélène Jégado

L'office de tourisme de Rennes proposera le 29 janvier prochain une visite guidée de la ville à travers les lieux fréquentés par Hélène Jégado. Cette visite pourra se prolonger au Musée de Bretagne qui expose des objets liés à cette histoire : dessins, caricatures ou encore le masque mortuaire d'Hélène Jégado.