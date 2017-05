Cannes : les fleurs, starlettes éphémères sur la croisette

Entre les commandes de dernières minutes pour les stars et la décoration florale des yachts et des hôtels, les fleuristes de Cannes sont submergés de travail pendant le Festival. Jour et nuit, ils effeuillent, composent, coupent et emballent des bouquets, toujours plus gros les uns que les autres.

Les pivoines, les roses et les hortensias sont à la fête pendant le Festival. Tous les jours, les fleuristes enchaînent les commandes urgentes : un coup pour un client dans un hôtel de luxe, un coup pour une réception sur un yacht. A cela s'ajoute la préparation des salles du Palais des festivals, où chaque soir les stars prennent place pour découvrir un film. Une cadence infernale mais les fleuristes gardent le sourire.

Des commandes très variées

Pendant la quinzaine, pas question de décevoir un client ni de manquer une commande. Des commandes d'ailleurs souvent prises à la dernière minute par et pour des stars, notamment les membres du jury du Festival. Une fois sur place il faut parfois s'adapter aux attentes particulières des clients et refaire le bouquet. En parallèle, dans l'atelier, il faut aussi préparer les compositions pour les salles de cinéma du Palais des festivals et pour les hôtels - réceptions, couloirs et chambres. Certains fleuristes, comme chez Roni Fleurs, composent même leurs bouquets sur des yachts avant que les people n'embarquent.

C'est super sympa de travailler sur un yacht, c'est pas comme à la boutique - Valérie, fleuriste

Un bouquet prêt à partir pour fleurir la réception d'un palace © Radio France - Marion Chouly

Un chiffre d'affaire multiplié par cinq

Pendant la quinzaine, le rythme s'emballe et les horaires sont chamboulées pour les fleuristes cannois. Sander Smids par exemple, est fleuriste tout près du Palais des festivals et il travaille en moyenne de 4 heures du matin à minuit. A deux pas de sa boutique, dans la même rue, on trouve le "Black card", où Christophe, le gérant reste joignable 24h/24, 7j/7. Avec un panier moyen de 60 euros, leurs chiffres d'affaire gonflent : il est au moins multiplié par cinq. L'idéal pour relancer la saison.