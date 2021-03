Florence Aubenas invitée d'honneur du Festival "Le livre à Metz" au mois de juin

180 invités animeront les jardins de l'Esplanade, à Metz, pour cette édition 2021 du Livre à Metz. Le festival de Littérature et de journalisme, qui se tiendra du 18 au 20 juin, vient de dévoiler une partie de sa programmation et annonce le nom de ces invités d'honneur.

"Pour la littérature générale, ils sont deux, expliquent les organisateurs, ils incarnent la thématique et offrent des passerelles entre les mondes du livre et des médias. Ce sont la journaliste Florence Aubenas (Prix Joseph Kessel 2010, Prix d’Académie 2015…) et le romancier Mathias Enard (Prix du Livre Inter 2009, Prix Goncourt des lycéens 2010, Prix Goncourt 2015...). L’auteur-illustrateur Geoffroy de Pennart sera l’ambassadeur de la littérature jeunesse et Fabien Toulmé (Prix Schlingo 2020, Prix France Info de la bande-dessinée et d’actualité et de reportage 2021) celui de la BD."