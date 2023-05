Florence Aubenas présidera la 41e Foire du livre de Brive

Alors que s'ouvre la 39e édition de Lire à Limoges ce vendredi, la Foire du livre de Brive dévoile le nom de son prochain président. En l'occurrence il s'agira d'une présidente. Florence Aubenas, journaliste et autrice, devra proposer une programmation d'une dizaine d'invités, mêlant littérature, documents et essais en résonnance avec son travail de journaliste.

ⓘ Publicité

"Confier la présidence de la Foire du livre de Brive à la journaliste et autrice Florence Aubenas, c’est saluer un engagement pour l’écrit, une volonté sans cesse renouvelée de raconter le monde d’aujourd’hui – et de faire entendre, à travers elle, les voix de nombre d'"invisibles". Je compte sur son énergie et son enthousiasme pour faire de cette édition de la Foire du livre un évènement aussi exceptionnel que son 40e anniversaire fêté l’an passé sous la présidence de François Busnel", réagit le maire de Brive, Frédéric Soulier. "Le quai de Ouistreham" par exemple montrait en immersion le travail de femmes de ménage dans la région de Caen. L'ouvrage, sorti en 2010, a rencontré un énorme succès et a été adapté au cinéma en 2022.

400 écrivains attendus

La Foire du livre de Brive rassemble chaque année, quelques jours après la proclamation des prix littéraires de l'automne, environ 400 écrivains. Elle a fêté l'an dernier ses 40 ans d'existence.