Florent Pagny annonce sa venue l'été prochain au festival de Poupet

Florent Pagny lors d'un concert en soutien à l’Ukraine, en partenariat avec la Croix-Rouge Française, à la Maison de la radio et de la musique, début mars 2022.

Florent Pagny est déjà venu en 2015 au festival de Poupet et son théâtre de verdure à Saint-Malo-du-Bois. Le chanteur a annoncé ce jeudi via sa page Facebook qu'il s'y produira à nouveau en 2023. La date, c'est le mercredi 5 juillet, et c'est pour l'instant la seule date du chanteur dans le Grand Ouest.

Florent Pagny, qui vient d'avoir 61 ans, se bat contre un cancer du poumon depuis plusieurs mois . Fin octobre dans l'émission de télé Taratata, on le voyait dans une vidéo où il confiait se sentir "de mieux en mieux."

Billetterie ouverte "courant février" dit le festival de Poupet

Sur sa page Facebook, le festival de Poupet indique que la billetterie pour ce concert "sera ouverte avec le reste de la programmation du théâtre de verdure, courant février".