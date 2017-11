Foie gras, confits, rillettes : c'est parti pour la saison du gras !

La première foire grasse vient de lancer la saison à Brive-la-Gaillarde. Les producteurs de gras s'installent tous les mardi, jeudi et samedi sous la halle Georges Brassens.

Les amateurs de gras l'attendaient avec impatience, la première foire grasse de la saison s'est déroulée samedi sous la halle Brassens à Brive. Une trentaine de producteurs venus de toute la Corrèze mais également du Lot et de la Dordogne ont répondu présent. Les clients aussi. Soit pour s'y prendre à l'avance, cinq semaines avant Noël. Soit pour le plaisir des yeux, et des papilles : "il faut faire du gras pour l'hiver" disent les anciens.

Pas de pénurie à redouter après la crise aviaire et les vides sanitaires mais tout de même une baisse de production de 10 à 20% et donc une hausse des prix. Comptez entre 42 et 60€/kg selon que ce soit du foie gras de canard ou d'oie.

Reportage de Léo Tescher : il y en a pour tous les goûts.

Les producteurs de gras sont à retrouver tous les mardi, jeudi et samedi. Les autres dates à retenir :

Samedi 2 décembre : Foire primée oies et canard (foies et bêtes entières) + début du marché contrôlé aux truffes

Samedi 16 décembre : Foire primée aux chapons

Samedi 6 janvier : Foire des rois, mise en boîte gratuite de 8h à 10h30, dégustation de la traditionnelle galette et Foire primée aux truffes

Samedi 3 février : Foire primée oies et canard (foies et bêtes entières)

Samedi 3 mars : Foire grasse