Foire attractive de Nancy : la journée "tarifs réduits" a attiré du monde

La foire attractive est de retour sur la place Carnot à Nancy. Ce mercredi 5 avril, sur la foire, les tours de manège étaient tous en tarifs réduits. Cette offre a attiré du monde car pour beaucoup le prix des attractions reste élevé.

La foire attractive a fait son retour sur la place Carnot à Nancy vendredi 31 mars. Cette année, en plus du service restauration, on compte 16 grands manège et plus d’une quarantaine d’attractions destinées aux enfants installés sur la place Carnot. Ce mercredi 5 avril, la foire a proposé des tours de manèges à demi-tarif. Et à cette occasion il y avait du monde sur la place Carnot. Cette journée "tarifs réduits" est une raison de plus pour les familles de venir à la foire car pour beaucoup le prix des attractions est élevé.

Les petits prix attirent

Ce mercredi, les files d'attentes ne désemplissaient pas devant les manèges à sensation forte ou les attractions pour les plus petits. Kitty qui anime le labyrinthe à glace de la foire attractive "espère avoir toujours des journées comme celle-là" . Elle est dans le métier depuis 47 ans et sait que les journées demi-tarifs à la foire sont bénéfiques pour le commerce. Et pour le porte monnaie des familles ce serait plus intéressant. Par exemple, pour faire un tour dans certains manèges à sensation forte c'est 5 euros au lieu de 10 euros. Ouassila qui est venue avec ses enfants ne se serait même pas déplacée s'il n'y avait pas cette offre car "les prix sont tellement énorme et quand on a plusieurs enfants on ne peut pas se permettre de les laisser faire plusieurs tours de manèges." explique t'elle.

Tarifs réduits ne rime pas forcément avec moins de dépenses

Véronique qui accompagne ses petits enfants à la foire prévoit habituellement "une centaine d'euros pour les trois enfants" . Mais ce mercredi elle compte dépenser plus "parce que c'est demi-tarif et que [pour certaines attractions] si vous prenez trois tickets il y en a un gratuit" explique t'elle.

La foire attractive de Nancy organise une autre journée " tarifs réduits" le mercredi 26 avril.