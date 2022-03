La Foire au jambon n'est pas les Fêtes de Bayonne : pour éviter toute confusion (et de possibles débordements), les bars et les peñas fermeront à 1 heure le vendredi et samedi soir selon une information de Sud-Ouest, confirmée par le Groupement des Associations Bayonnaises, favorable à la mesure.

Foire au jambon de Bayonne : les bars et les peñas fermeront à 1h du matin le vendredi et le samedi

Les penas et les bars fermeront à 1 heure du matin le vendredi 15 et le samedi 16 avril pour la Foire au Jambon de Bayonne, le 15 et le 16 avril. Selon une information de Sud-Ouest, c'est une décision de la mairie, à laquelle s'associe le Groupement des Associations Bayonnaises. Sa présidente, Michaëlla Clapisson, explique qu'il faut que la Foire reste une foire et ne soit pas confondue avec les Fêtes de Bayonne, afin d'éviter tout débordement, malgré le retour très attendu de l'événement et l'envie de beaucoup de profiter de la fin des restrictions sanitaires. Pour les bars, cela signifie une fermeture une heure plus tôt que d'ordinaire.

Après l'annulation de l'édition 2020 et le report de celle de 2021 pour cause de crise sanitaire, elle est programmée du 14 au 17 avril prochain, sur l'esplanade Roland Barthes. Les concours de jambon et d'omelette auront lieu sur le carreau des Halles. En 2021, plus de 250.000 visiteurs avaient fréquenté les allées de la 558e édition.