Foire au jambon de Bayonne : comment vous y rendre

Du 14 au 17 avril, c'est la Foire au jambon de Bayonne. France Bleu Pays Basque vous donne ses conseils pratiques pour pleinement profiter de ces 4 jours de fête.

Les horaires de la Foire au jambon de Bayonne

Le chapiteau des salaisonniers et la foire gourmande sur l'esplanade Roland Barthes. De 9h à 20h jeudi, vendredi et samedi. Dimanche, 9h à 19h

Le chapiteau de restauration, dans al continuité de celui des salaisonniers. De 9h à 16h durant la foire

La ferme aux animaux avec ces cochons, moutons… est ouverte de 9h à 19h esplanade Roland Barthes

Les halles de Bayonne. Jeudi de 7h à 15h, vendredi de 7h à 17h, samedi de 6h à 17h et dimanche de 8h à 17h

Privilégiez les transports en commun pour vous rendre à la Foire au jambon

Plusieurs lignes du réseau Chronoplus vous permettent de vous rendre au cœur de la foire : lignes T1 - T2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 30 - 32 - 38 - 50 - 52 (les lignes 48, 50 et 52 ne fonctionnent pas le dimanche). ► en détails les horaires et lignes de la Foire

Possibilité de stationner votre véhicule gratuitement aux 2 P+R Garròs à Tarnos et P+R Hauts-de-Bayonne à Bayonne, et d´accéder au centre-ville de Bayonne avec votre titre de transport.

La Navette de Bayonne et le Passeur Fluvial sont aussi à votre disposition pour vous déplacer dans Bayonne lors de la foire. Ce bateau vous mène de la cale de Boucau à la Mairie de Bayonne.

Enfin, des navettes gratuites font la liaison entre le quartier des Arènes, le quartier Saint-Esprit, les parcs de stationnement et le cœur de la ville, de 7h30 à 19h30.

En voiture ou en vélo

Pour stationner à 5 minutes de la foire au jambon à Bayonne et bénéficier de la première heure gratuite, les usagers sont invités à utiliser les parkings couverts : Tour-de-Sault, Sainte-Claire, Paulmy. Les autres parkings de surface sont Boufflers, Owen-Roë, porte d’Espagne, Lautrec, Glain.

Pour les vélos, un parking dédié est aménagé à proximité du site de la foire.