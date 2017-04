Foire au jambon de Bayonne: Sécurité renforcée

Pas de Bandas lors de la prochaine Foire au jambon de Bayonne du 13 au 16 avril, mais une sécurité renforcée. Il y aura plus de vigiles. Le budget en hausse de 20% s’élève cette année à 200 000 euros.

La sécurité sera plus importante que les années précédentes lors de la 555ème édition de la foire au jambon de Bayonne du 13 au 16 avril . Afin de limiter la fréquentation, devenue trop élevée, et d’éviter d’éventuels débordements, la ville de Bayonne a présenté une série de mesures lors d'une conférence de presse au " Bar du Marché" prés de halles. " La foire au jambon ce n'est pas les fêtes de Bayonne" souligne l'adjoint au maire de Bayonne Yves Ugalde, pour qui " il y a là une autre démarche. celle ci est commerciale et vise à honorer un produit".

Un budget en hausse

Cette année le budget s’élève à 200 000 euros soit une augmentation de 20% par rapport à celui de l'an dernier. Enveloppe qui va permettre d'embaucher une 30éne de vigiles en plus et de mieux sécuriser les rues du centre ville. En revanche pas de bandas cette année alors qu'au plus fort des festivités se sont entre 80 000 et 100 000 visiteurs qui sont attendus.

La filière mobilisée

Le consortium du jambon de Bayonne est à nouveau de la partie après quelques années d'absence. Le syndicat professionnel qui assure la promotion de la filière et de l'IGP ( indication géographique protégée) veut se servir de l'évènement pour doper un marché en perte de vitesse.