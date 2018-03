Pour 2018, le mur des mots de la foire au jambon de Bayonne, à retrouver sur les quais de la Nive, est signé de l'acteur, humoriste et mime Patrice Thibaud.

Ils ornent les façades du quai Augustin Chaho depuis 2014 lors de la foire au jambon à Bayonne, ce sont les mots du mur des mots consacrés aux cochonnailles et au jambon. Parfois source de polémique, cette déclinaison écrite et humoristique de la foire au jambon a été confiée à Patrice Thibaud pour l'édition 2018. Auteur, metteur en scène, acteur, humoriste et mime français Patrice Thibaud a également fait partie de la troupe de Deschiens où il jouait le rôle du clown lumineux. Présent à Bayonne lors de cette foire au jambon, il y propose son spectacle "Franito", un hommage au flamenco au théatre de de Bayonne.

Quai de la Nive, le mur des mots

Gens bons parfois, jambon toujours © Radio France - FF

Visca lo cambajon Gascon ! Gore euskal zerria. Vive le jambon de Bayonne © Radio France - FF

Jean Bon illustre. Inconnu jambon connu pour être illustre. Jambon de Bayonne, lardez-vous de plaisir © Radio France - FF

S'il te plaît, dessine-moi un cochon ! Pas de jambon en bouche, pas de douveur en poche © Radio France - FF

à Bayonne même les jambons sont magnifiques. Vaut mieux ma queue en tire-bouchon qu'un tire en queue de poisson © Radio France - FF

être plus gens bons que sales amis © Radio France - FF