Foire aux livres de Belfort : près de 40% de fréquentation en moins pour cette dernière édition

La 46e Foire aux livres de Belfort tire sa révérence. L'Atria accueillait ce lundi le dernier jour de ce salon qui propose des milliers d'ouvrages, modernes, anciens et parfois très rares. Après une année d'annulation, le retour de cette foire le 8 octobre était attendu. Mais cette édition n'a pas autant attiré les foules que prévu.

Une "édition de reprise"

Ce dernier jour, ce sont surtout les passionnés qui écumaient les rayons. Ils viennent avec des sacs en toile, remplis à ras-bord de livres, comme François. "Un vieil habitué", comme il se décrit lui-même, qui repart avec "quelques kilos" d'ouvrages. Il est passé plusieurs fois cette année et fait un dernier tour des rayons pour être sûr de n'avoir rien manqué. "Pour moi c'est le paradis", lance-t-il.

L'organisateur de la Foire, Pierre Nétange, note l'affluence heure par heure et constate une baisse par rapport aux éditions précédentes © Radio France - Nicolas Joly

Père de famille, Fabien a attendu le dernier moment pour venir, préférant profiter des week-ends ensoleillés pour faire des balades et des activités en extérieur. "On s'était dit qu'on irait faire un petit tour au moins le dernier jour. C'est le premier novembre, un jour férié donc on va en profiter". La météo clémente et la peur du virus ont fait chuter la fréquentation. L'organisateur, Pierre Nétange estime avoir perdu "au moins 40%" du public par rapport aux éditions habituelles. Il se dit tout de même ravi d'avoir pu organiser à nouveau la foire et réfléchit déjà à des surprises pour la prochaine édition.