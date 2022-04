Foire aux vins de Colmar : Ben Harper, M, Zucchero, Clara Luciani, les dernières têtes d'affiche

Les derniers noms pour les affiches des concerts de la Foire aux Vins de Colmar qui aura lieu du 22 au 31 juillet viennent d'être dévoilés ce mardi matin. Une foire aux vins sous le signe des retrouvailles, après deux années d'annulation à cause de la pandémie de Covid-19.

Le 24 juillet, il y aura dans la coquille Mika et Clara Luciani. Zucchero et Asaf Avidan s'installeront le 26 juillet.

Programmation familiale et humour

Gad Elmaleh offrira sa touche d'humour et de bonne humeur le 28 juillet. M ou Mathieu Chédid sera là le 29 juillet.

C'est Ben Harper et Ben Mazué qui fermeront le bal pour le 31 juillet. Il reste encore des noms des dj's à ajouter pour la nuit blanche du 30 juillet.

La programmation finale a été dévoilée ce mardi matin © Radio France - Guillaume Chhum

Ils s'ajoutent aux premiers noms dévoilés en novembre 2021 : Deep Purple et Alan Parsons Project, Julien Doré, PLK et Damson, Angèle et Tsew the Kid. Florent Pagny ayant annulé sa venue pour des raisons médicales.