Foire aux vins de Colmar : Bigflo et Oli en ouverture du festival ce vendredi soir

La 72e Foire aux vins de Colmar ouvre ses portes ce vendredi, on attend près de 300.000 visiteurs. Il y a du lourd encore côté festival : Bigflo et Oli ouvriront le bal des concerts dans la coquille, en attend Sting, M, Soprano ou encore Orelson et Eddy de Pretto.