Foire aux Vins de Colmar : après 33 ans, la dernière programmation de Claude Lebourgeois

Il a fait venir les plus grands : Johnny Halliday, Charles Aznavour, James Brown, Sting, Santana, Claude Lebourgeois, le programmateur des concerts de la Foire aux Vins de Colmar tire sa révérence. Il présente cette année sa 33e et dernière programmation.

La Foire aux Vins de Colmar débute ce vendredi 22 juillet au parc Expo. Jusqu'au 31 juillet, à découvrir 350 exposants, des vins d'Alsace à déguster, de multiples animations tous les jours.

Tous les soirs ce sont aussi des concerts dans la coquille. Des concerts programmés pour la dernière fois par Claude Lebourgeois. Celui qui a commencé à faire venir les groupes pour le Festival il y a 33 ans, tire sa révérence cette année, à bientôt 70 ans !

Halliday, Aznavour, James Brown, Léonard Cohen à Colmar en 33 ans !

Grâce à lui, les plus grands sont passés à la Foire aux Vins de Colmar et la liste est longue : Johnny Halliday à 13 reprises, mais aussi Sting, Santana, James Brown, Indochine, Léonard Cohen, Charles Aznavour, Manu Chao et bien d'autres encore.

Claude Lebourgeois a programmé entre 660 et 630 artistes de première partie dans sa carrière à Colmar. Il a bien sûr plein de bons souvenirs dans sa tête et la fierté d'avoir attiré en Alsace de belles pointures.

"Il fallait expliquer aux artistes qu'on est une foire aux vins. Pour les américains ce n'est pas trop parlant. On est quand même à Colmar, dans une petite ville et une petite salle. Ca a été une difficulté, un beau challenge et on a bien réussi," résume le directeur artistique du Festival.

Belle programmation pour 2022 avec "les retrouvailles"

Pour la dernière programmation de Claude Lebourgeois, le programme restera avant tout familial : Deep Purple en ouverture ce vendredi, Julien Doré et Jérémy Frérot le samedi. Il y a aussi Clara Luciani, M, Ben Harper, Gad Elmaleh, Zuchero et Asaf Avidan, de quoi contenter tout le monde.

Claude Lebourgeois aurait aussi rêvé d'attirer aussi à la foire : les Rolling Stones, Paul MacCartney, Bruce Springsteen, mais aussi Amy Winhouse qu'il avait rencontré. Mais le budget était trop important pour toutes ces stars, pour la Foire aux Vins. Claude passera la main au mois d'octobre à Nicolas Pierrat qui prendra les reines pour la programmation 2023.

