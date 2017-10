Foire d'automne à Poitiers : le vide-grenier attire les visiteurs

La Foire d'Automne se déroule du 6 au 8 octobre à Poitiers. Artisans, éditeurs, cuisiniers mais aussi exposants pour le vide-grenier sont réunis. Les organisateurs espèrent 20.000 visiteurs sur les trois jours.

On est loin de la Foire du Parc des Expositions en mai et du record de 2015 avec 91.000 visiteurs. En automne, elle ne dure que trois jours, mais Stéphane Bertrand, responsable du Parc des Expositions à Potiers table sur 20.000 visiteurs pendant trois jours. Et ce qui attire les visiteurs c'est notamment le vide-grenier. La formule a donc été repensée. Finie la journée unique, il est désormais possible de chiner pendant deux jours complet.

Pour Sarah c'est une véritable passion : "Dès que j'ai l'occasion, je chine des vêtements, des vieux livres, des cadeaux pour la famille. Je ne fais plus que ça comme shopping, je ne vais plus dans les magasins." Elle est tellement passionnée que c'est un argument pour la faire venir dans la Vienne, elle qui est du Loiret : " on venait voir de la famille, ils nous ont dit qu'il y avait un vide-grenier ça nous a décidé" explique-t-elle.

Un espace dédié à la puériculture

Nouveauté cette année, il y a un espèce dédié à la puériculture, une bonne idée pour Hélène, exposante : "les visiteurs savent directement où aller et nous on peut les conseiller." Les vêtements partent rapidement, tout comme la poussette "quasi neuve" qu'elle proposait. Mais les jouets ne sont pas en reste : "Avec Noël qui approche, les gens commencent déjà à regarder" indique-t-elle. Et l'exposante a déjà rentabilisé sa place, comptez 3 euros le mètre pour la journée. Elle dispose de 7 mètres et en quelques heures elle a déjà récolté 120 euros.

Depuis cette année, il y a un coin spécial puériculture. © Radio France - Clémence Dubois-Texereau

Une émission spéciale sur France Bleu Poitou

Ce dimanche ne manquez pas l'émission spéciale en direct de la foire avec Karinne Ducher à partir de 11h sur France Bleu Poitou.