Foire de Bordeaux : vieux modèles et western à l'expo "Route 66"

La Foire internationale de Bordeaux commence ce samedi. Jusqu'au 28 mai, 1200 exposants seront présents. Cette année a lieu une exposition éphémère sur la mythique Route 66 qui amène les curieux dans l'Amérique des années 30 à 60. Visite en avant-première.

La Cadillac bleue devant l'entrée donne le ton ! Dès le début de la visite des panneaux expliquent l'histoire de la route 66, née en 1926 et qui traverse huit états.

La Cadillac à l'entrée de l'exposition. © Radio France - Mélanie Juvé

Le visiteur passe d'une ruelle sombre de Chicago pendant la prohibition des années 30 à un motel de Californie. "Ici c'est le Blue Motel, explique Pascal Hennebert le commissaire de l'exposition, qui organise les visites. Vous trouvez devant une Chevrolet Corvette Stringray et une magnifique Cadillac". Dans le motel, on y découvre des extraits de documentaires et de films autour de la Route 66, comme Forrest Gump.

La devanture du "Blue Motel". © Radio France - Mélanie Juvé

La balade continue dans la reproduction d'une station service où des Harley Davidson côtoient des juke-box. Puis le célèbre Bagdad Café qui a inspiré le film du même nom, où un vrai bar est installé.

Des guitares électriques et des disques datant des années 60. © Radio France - Mélanie Juvé

L'exposition se termine dans un village abandonné du western, où une dernière voiture attend les visiteurs : la célèbre DeLorean du film Retour vers le futur 2. "Une séquence a été filmée sur la Route 66 ce qui explique la présence de la voiture, raconte Jean-Pierre Bodnar de l'association Star car passion qui a amené la voiture. Mais la notre est équipée de kits fabriqués aux Etats-Unis !".

La DeLorean du film Retour vers le futur 2. © Radio France - Mélanie Juvé

Le commissaire de l'exposition Philippe Hennebert propose quatre visites par jour à 11h-14h-16h-18h et à 20h pour la nocturne du 24 mai.