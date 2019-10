Du 31 octobre au 11 novembre aura lieu La 89e édition de la Foire internationale et gastronomique de Dijon. C'est l'Inde qui est cette année le pays invité d'honneur. Pendant douze jours, les visiteurs vont découvrir la culture et la gastronomie du deuxième pays le plus peuplé au monde.

Foire de Dijon 2019 : destination l'Inde et son art de vivre

Jean Battault, président de Dijon Congrexpo et Rajeev Lal Sharona, responsable du pavillon indien devant l'affiche de la Foire internationale et gastronomique de Dijon

Dijon, France

Grand comme six fois la France, l'Inde comptait en 2018, 1,35 milliard d'habitants, ce qui en fait le deuxième pays le plus peuplé au monde, derrière la Chine. "Cela faisait longtemps que nous voulions inviter ce pays rempli de traditions. C'est un étonnement permanent" affirme Jean Battault, le président de Congrexpo, l'organisateur de la Foire internationale et gastronomique.

Du 31 octobre au 11 novembre, les côte-d'oriens vont découvrir la culture et l'art de vivre indien. A commencer par la gastronomie. Au menu, poulet tandoori, curry et riz délicatement parfumé aux épices, le tout arrosés des meilleurs thés et même du vin : "même si la viticulture reste un secteur économique marginal en Inde, les indiens commencent à consommer du vin," note Rajeev Lal Sharona, responsable du pavillon indien.

Plats typiques indiens - DR

Du 8 au 11 novembre, les visiteurs pourront également découvrir une sélection d'une trentaine de vins proposée par Grover Zampa Vineyards, le deuxième producteur indien (5 millions de bouteilles produites par an).

Ravi Viswanathan, roi français du vin en Inde - DR

Le 1er trophée Pro Bernard Loiseau

Parmi les nouveautés de cette 89e édition, les organisateurs ont créé le 1er trophée Pro Bernard Loiseau. "Ce concours réservé aux cuisiniers professionnels a pour objectif de faire découvrir un futur grand chef. C'est le Boccuse d'or de Dijon" avoue Jean Battault. Six candidats sont en lice pour ce premier trophée. Parmi eux, on trouve deux côte-d'oriens : Anthonin Favard de l'Abbaye de la Bussière à la Bussière sur Ouche et Julien Husson de la Maison Husson à Gilly-les-Citeaux. Un jury composé de 16 chefs désignera le lauréat du concours.

- DR

En tout, pas moins de 17 concours culinaires sont prévus pendant la Foire Internationale et Gastronomique de Dijon.

Enfin, ce sont 6 nocturnes qui sont proposées aux visiteurs lors des douze jours d'ouverture de la Foire de Dijon, la cinquième de France en terme d'affluence (après Paris, Marseille, Lyon et Bordeaux) avec 160 000 visiteurs.

France Bleu Bourgogne vous fera vivre la 89e édition de la Foire internationale et gastronomique de Dijon en direct du parc exposition de Dijon tous les jours de la semaine de 10 h à 12 h et de 16 h à 19 h.