Foire de Dijon : elle est de retour en 2021 !

C'est officiel et on a même les dates : la foire internationale et gastronomique de Dijon aura bien lieu - si tout va bien - à l'automne prochain. La directrice générale de Dijon Congrexpo le confirme à France Bleu Bourgogne.

On se déconfine un peu plus en ce mercredi 9 juin, cela ne vous aura pas échappé. A France Bleu Bourgogne on a eu envie de passer un coup de fil à Dijon Congrexpo, pour savoir quels événements sont attendus dans les semaines et les mois à venir. Et surtout savoir si la Foire aurait bien lieu.

Edition anniversaire

La directrice générale de l'association Nadine Bazin espère bien, les dates sont mêmes déjà annoncées : "elle aura lieu du 20 octobre au 11 novembre, elle soufflera ses 100 bougies, donc c'est vraiment le grand événement de la vie économique régionale, elle nous a tellement manqué à nous Dijon Congrexpo, mais bien sûr à nos visiteurs et nos exposants l'an passé."

Avant cette édition anniversaire de la Foire, Nadine Bazin annonce que la reprise de l'activité se fera début juillet avec un congrès sur l'Optique rassemblant 500 personnes. Elle s'attend surtout à un petit embouteillage à la rentrée de septembre, puisque pas moins de 50 événements sont censés tenir au parc des expositions d'ici la fin de l'année.