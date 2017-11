Foire de Dijon : l'affiche qui la fiche mal ?

La Foire Internationale et Gastronomique de Dijon bat son plein jusqu'au 12 novembre au parc des expo de Dijon. Si vous avez vu les affiches, vous le savez, c'est le Vietnam, le pays invité d'honneur cette année, mais c'est justement cette affiche qui suscite des réactions.

Pas besoin d'avoir l'oeil super avisé pour le remarquer, il y a quelques chose qui cloche sur l'affiche annonçant la 87e foire de Dijon. On y voit une jeune femme, sur une embarcation chargée de ce qui ressemble à des régimes de bananes, navigant tranquillement sur une rivière bordée de grands arbres. La photo et la jeune femme sont très jolies. Mais c'est justement cette jeune femme qui pose problème. Car en fait, ce n'est pas la vietnamienne qui apparaissait sur le cliché d'origine. Même sans être spécialiste de la photographie, ça sent la retouche au logiciel Photoshop.

Une affiche validée par l'hôte d'honneur

François Contet, qui dirige le service communication et marketing de Dijon Congrexpo, n'est pas très enthousiaste pour évoquer le sujet, mais il explique malgré tout que ce sont ses services qui ont choisi cette affiche après plusieurs propositions, mais que "ce sujet est non événement" . Il explique qu'il "ne connait pas de campagne publicitaire par affiche où il n'y a pas de modifications ou des retouches. Cette affiche a été totalement validée par l'hôte d'honneur, en tout cas les représentants du Vietnam avec lesquels nous avons travaillés. Il n' a pas lieu de polémiquer!"

D'où vient cette polémique ?

C'est un site internet sparse.fr qui a publié un article un peu acide au titre qui donne le ton. "LES VIEUX INTERDITS DE FOIRE GASTRO À DIJON"(sur la com' en tous cas). C'est vrai qu'une belle jeune femme, c'est peut être plus vendeur qu'une paysanne d'un certain âge, même si celle-ci est aussi plutôt charmante. Mais dire que la foire fait du jeunisme, cela énerve aussi François Contet.

"On a le plus grand respect pour toutes les personnes quelque soit leur âge" explique le directeur du Marketing. "Le choix a été fait effectivement de présenter quelqu'un avec un visage un peu plus jeune, mais en tous cas, il n'y a aucune volonté chez nous de faire du jeunisme en quoique ce soit, d'ailleurs, le visitorat de la foire va de 7 à 77 ans et même bien au delà."

Alors si vous voulez profitez du vrai événement, autrement dit la foire, c'est jusqu'au 12 novembre au parc des expos de Dijon. Et vous y verrez de vrais vietnamiens qui n'ont pas été retouchés au logiciel.

Comparez les deux images

La photo originale non retouchée © Getty - Bartosz Hadyniak