Foire de Grenoble 2022 : un "succès populaire" et des retombées supérieures à 2019

Il y avait du monde jusqu'au dernier moment, dans les allées d'Alpexpo, dimanche 13 novembre 2022. C'était le dernier jour de la foire de Grenoble pour faire des affaires avec les commerçants ou admirer les véhicules vintage et les pin-ups. Selon le directeur général d'Alpexpo, plus de 85 000 visiteurs ont profité de l'évènement. Après deux dernières éditions contrariées, l'édition 2022 est "un succès populaire", se félicite Jérôme Riff qui souligne que "vendredi soir, nous avions déjà battu le nombre de fréquentation de 2019".

ⓘ Publicité

Entre les canapés et les spas, Jean-François et Jocelyne, venus de Châbons et qui reviennent à la foire tous les ans depuis vingt ans, remarquent eux "un peu moins de monde que d'habitude" et "des stands plus clairsemés". Peut-être un effet dernier jour ? Des commerçants indiquent eux une fréquentation "mitigée", au regard de toute la semaine, pour ce chauffagiste. La grève à la TAG en début de semaine a pu empêcher certains visiteurs de se rendre sur le site. Mais un rattrapage a eu lieu nettement à partir de jeudi et avec le vendredi férié.

Un moment attendu

La partie restauration, ainsi que les animations vintage et retro gaming ont attiré les foules, dimanche. "Nous venons souvent pour faire un tour mais cette année, l'ambiance années 80-90 est très sympa pour passer la journée en famille", remarque Marchal, un Grenoblois.

Parmi les stands, des vendeurs d'ustensiles de cuisine, des tapis, des chaussures. Ou même des fauteuils de massage. Barbara est installée très confortablement dans l'un d'eux, enserrée de la tête au pied. Elle sourit : "Je ne connaissais pas et c'est parfait, ça donne envie parce que c'est utile et c'est un achat qu'on peut amortir assez rapidement." Pour ces commerçants, la foire est souvent un moment très attendu car le vendeur indique que "si on ne nous voit pas, on n'essaie pas et donc on n'achète jamais alors que depuis le Covid, les gens pensent à leur confort et leur santé donc on fait un bon ratio en termes de chiffre d'affaires".

Des retombées supérieures à 2019

"Je craignais que les gens viennent, se baladent mais ne dépensent pas à cause de tout ce qu'on entend autour de l'inflation et du coût de l'énergie, explique Jérôme Riff_. Mais on a toujours autant de cuisines vendues, on a vendu beaucoup plus de voitures, motos et vélos électriques. Il n'y a pas de secteur en souffrance !"_ Les retombées doivent encore être estimées mais déjà, les organisateurs anticipent des chiffres supérieurs à 2019.

Les commerçants sont en effet plutôt contents, c'est l'occasion de prendre des contacts et de lancer des projets, surtout dans le bâtiment. La Foire de Grenoble représente pour certains 10 à 20 % du chiffre. La plupart confient qu'ils sont prêts à revenir l'année prochaine, satisfaits de l'ambiance retrouvée.