Romans-sur-Isère : nouvel avis défavorable de la commission de sécurité, la survie de la foire menacée

C'est la douche froide pour les élus et pour les organisateurs de la foire du Dauphiné à Romans-sur-Isère. La commission de sécurité a rendu ce mardi après-midi un nouvel avis défavorable à la tenue de l'évènement. C'est la préfète de la Drôme qui devra trancher. Mais l'avenir de la Foire semble compromis.

Un plan d'évacuation amélioré

Ce n'est pas la première fois que la commission de sécurité rend un avis défavorable, c'est le cas depuis 2012 en raison de la proximité d'entreprises classées Seveso. La nouveauté, c'est qu'avant de partir, le précédent préfet a dit qu'il envisageait d'interdire la foire. Les élus ont arraché un délai au début de l'été pour compléter le dossier. Depuis, la foire a amélioré son plan d'évacuation : des sorties de secours en plus, des stands en moins, des allées élargies. Le temps pour évacuer 10.000 personnes a même été chiffré : huit minutes pour vider le site. C'est ce dossier qui a été soumis à la commission de sécurité ce mardi après-midi. Mais c'est toujours non.

La décision dans les mains de la préfète de la Drôme

Cette fois, on voit mal la préfète maintenir la foire et désavouer de fait son prédécesseur. On ne sait pas encore dans quel délai elle rendra sa réponse. Ce devrait être rapide. Car 500 exposants sont en attente pour un évènement censé démarrer dans un mois, le 25 septembre.