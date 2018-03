Rouen, France

La Foire internationale de Rouen a ouvert ses portes vendredi au parc expo, à Grand-Quevilly. Un événement France Bleu Normandie. La foire, c'est une boutique géante avec 650 exposants et plein de bonnes affaires.

Mais cette année, c'est aussi un hall entier dédié à Cuba. Un véritable village cubain reconstitué sur 1200 mètres carrés. Des vieilles voitures américaines typiques de l'archipel, un marché artisanal, une épicerie, une plage de sable fin.

Et bien sûr, un bar typique de La Havane. Les visiteurs - 132 000 l'an passé - peuvent y siroter de nombreux cocktails et spécialités cubaines. Nous avons demandé à Wilfrid, le barman, de nous livrer sa recette du fameux mojito. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Le mojito de Wilfrid

Il faut d'abord couper en rondelles, puis en quartiers, des citrons verts et des citrons jaunes. "Le citron vert que l'on trouve chez nous n'amène pas assez de jus par rapport à celui que l'on peut trouver à Cuba. D'où l'intérêt de compléter avec du citron jaune." Puis, mettre quatre quartiers de chaque dans un grand verre de 50 centilitres.

Utiliser deux types de citrons, c'est mieux. © Radio France - Hélène Fromenty

Sélectionnez de belles feuilles de menthe fraîche, bien vertes. "Il faut en mettre huit à neuf pour que le goût soit prononcé." Ajoutez "quatre secondes" de sucre roux en poudre, puis écrasez le tout à l'aide d'un pilon. "L'idée c'est d'extraire tout le jus du citron."

Prenez ensuite de la glace pilée, ou des glaçons, et remplissez le verre jusqu'en haut. Puis versez 4 centilitres de rhum blanc, et 2 centilitres de rhum ambré. "Mélanger les deux permet d'apporter encore plus de parfum."

Mélangez deux variétés de rhum pour plus de saveurs. © Radio France - Hélène Fromenty

Ajoutez quelques gouttes d'Angostura. "C'est une liqueur d'épices qui titre à 44 degrés d'alcool". Versez ensuite de l'eau gazeuse jusqu'en haut du verre. Touillez avec une cuillère à cocktail, et le tour est joué : votre mojito est prêt à déguster, sur le sable de préférence !

La Foire de Rouen, dure jusqu'au 2 avril, au parc expo à Grand-Quevilly. Tous les jours de 10 heures à 20 heures. Plein tarif : 7 euros. Gratuit pour les moins de 11 ans.