Foire du Livre 2022 à Brive : la programmation enfin dévoilée !

La Foire du Livre de Brive aura lieu du 4 au 6 novembre et on connaît désormais la programmation. L'Amérique sera au cœur des discussions, avec Douglas Kennedy et Jim Fergus. La BD et la place de la littérature seront aussi à l'honneur de cette 40e édition.

La Foire du Livre de Brive aura lieu du 4 au 6 novembre 2022. Pour l'occasion le président de la 40e édition, François Busnel, a demandé à quelques personnalités de venir donner envie de lire, notamment aux jeunes.

Douglas Kennedy, le célèbre écrivain sera de retour en Limousin, notamment pour évoquer l'Amérique, une thématique qui tient particulièrement à cœur à François Busnel : "ce sont des gens qui ont inventé la contre culture, qui ont inventé le cinéma et le rock'n'roll, le blues", mais l'Amérique c'est aussi l'actualité selon le président de la Foire du Livre, "malheureusement ou heureusement, tout ce qui se passe aux Etats-Unis arrive à un moment en France. Je préfère être prévenu en ayant exploré ce qui s'est passé, et je crois que les romanciers peuvent nous aider à comprendre."

Apprendre à aimer plutôt qu'à mépriser

A l'honneur également, le monde de la BD contemporaine, avec Joann Sfar et Mathieu Sapin, auteur de BD politique humoristique. François Busnel veut aussi évoquer la place de littérature, des arts en général, dans la société moderne : "Nous sommes dans une société qui a décidé qu'il ne fallait plus aimer ni admirer, mais au contraire se moquer, être dans le sarcasme. La moquerie, on aime ça en France et là, on est en train de désespérer la jeunesse", le journaliste veut prouver qu'aimer quelque chose est plus importer que le mépriser, "donc on va essayer de faire tomber quelques ornières, quelques œillères surtout, et puis de se dire Et si on soulevait le voile? Et si on se mettait à aimer?"

Trois grandes "conversations littéraires" seront organisées pendant la Foire du Livre, qui seront tenues par Douglas Kennedy, Sylvain Tesson et Nina Bouraoui.