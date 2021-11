Foire du livre : "un plaisir de revoir le public", la joie du président du groupement des libraires de Brive

La Foire du livre de Brive démarre ce vendredi en Corrèze. Trois jours de rencontres au programme. Plus de 300 auteurs vont défiler. Des dizaines de milliers de personnes sont attendues. Le secteur du livre attendait ce jour avec impatience. "On va retrouver des collègues que l'on n'a pas vu depuis un an", se réjouit Nicolas Poret, le président du groupement des libraires de Brive.

Un secteur qui a résisté à la crise : "Le livre se porte bien malgré tout, note Nicolas Poret. Il a été très intéressant de voir que le premier confinement n'a pas esquinté l'esprit et l'envie de lire. Il y a eu vraiment un très, très gros retour des lecteurs après confinement."

Deux lieux pour une foire

La Foire du livre a pris de la place. Cette année, pour respecter le mieux possible les règles de distanciation sociale, deux lieux vont accueillir l'évènement : la halle Georges Brassens et l'espace des Trois provinces. Plus d'espace pour ne pas tout "concentrer au même endroit" assure Nicolas Poret.

Cette année encore la programmation sera de qualité "Il faut le dire clairement. On a quoi? On a deux prix Goncourt, celui de cette année et celui de l'année dernière. On a le prix Médicis avec Christine Angot, des hommages à Georges Brassens, Molière, Jean de La Fontaine, Denis Tillinac. Évidemment, les écrivains de l'école de Brive qui seront là également, il y aura pas mal de people au programme aussi.""

Une foire qui s'annonce donc réussit pour Nicolas Poret : "Il y a des gens que les auteurs n'ont pas eux aussi pu aller en salon l'année dernière, que ce soit en foire, chez nous ou ailleurs. Il y avait une vraie envie de revenir à Brive et aussi de ressortir tout court. La Foire du livre est aujourd'hui un gros évènement de fin d'année. Les auteurs sont contents de pouvoir revenir de quelle que soit leur catégorie de livres, de toute façon."