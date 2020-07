Foire Saint-Jean de Strasbourg : "C'était la première de la saison, ça fait du bien !"

Dernier weekend pour profiter de la foire Saint-Jean de Strasbourg, installée cette année sur le site du Parc expo. Elle a pu ouvrir malgré la crise sanitaire, du 1er au 19 juillet. Et malgré le virus et le weekend en moins, les forains sont satisfaits.

Une réussite malgré le coronavirus. La foire Saint-Jean a encore attiré du monde cette année à Strasbourg, "près de 20 000 personnes le premier jour", précise Michel, qui vient monter son stand ici depuis 19 ans. "Je ne regrette pas d'être venu cette année", ajoute-t-il. Un sentiment partagé par le reste des forains sur place.

Les Strasbourgeois au rendez-vous

"On avait une crainte avec le coronavirus", poursuit Michel. D'ailleurs, une dizaine de forains ne sont pas venus "par peur qu'il n'y ait personne". Pourtant, son stand à lui a même mieux marché que les années précédentes. Du monde aussi chez William, à la pêche aux canards depuis 30 ans. "On est contents , il y a vraiment eu du monde", assure-t-il.

Les gens avaient besoin... et nous avec !

Du loisir après le confinement, "les gens avaient besoin, et nous avec", ajoute la gérante d'un stand. "La bonne nouvelle, c'est qu'on voit que la foire Saint-Jean attire toujours les Strasbourgeois", se réjouit Freddy.

La gérante du stand "chez Cathy" au milieu de ses peluches à gagner © Radio France - Soisic Pellet

Prendre ses précautions

Mais parmi les visiteurs, le ressenti est différent. "Il n'y a pas trop de monde justement, et c'est tant mieux" pour Christine, venue avec ses deux enfants. "On est d'ailleurs venus l'après-midi pour éviter la foule." Du gel hydroalcoolique dans le sac et le masque sur le visage, Laura est contente "de retrouver les manèges après le confinement", mais en "prenant ses précautions".

Fin de la foire Saint-Jean ce dimanche

Si vous voulez en profiter, c'est le dernier weekend. Cette année, la foire Saint-Jean s'est installée pour trois weekends au lieu des quatre habituels.

Ouverture de 14h à 1h ce samedi et jusqu'à minuit ce dimanche.