Le Canal du Retail à Legé et l'ancienne laiterie du Mazeau font partie des 101 sites sélectionnés par la Mission Patrimoine, cette année, dirigée par l'animateur Stéphane Bern. A ce titre, ils ont chacun reçu quelque 300.000 euros, soit le montant maximal, pour leur permettre d'être rénové.

Fondation du patrimoine : deux sites de Loire-Atlantique et de Vendée perçoivent 600.000 euros

Il est l'heure de remplir et signer les chèques pour la Fondation du patrimoine. Grâce au loto géré par l'animateur Stéphane Bern, l'organisme a collecté quelque 15,2 millions d'euros qu'il est maintenant en train de redistribuer aux 101 sites sélectionnés en 2021, soit un par département métropolitain et collectivité d'outre-mer. En Loire-Atlantique, le Canal du Retail à Legé va ainsi percevoir 300.000 euros, soit l'enveloppe maximale attribuée à un site. Le même chèque va être envoyé à l'ancienne laiterie du Mazeau, en Vendée.

L'ancienne laiterie du Mazeau, en Vendée fait partie des sites sélectionnés par la Fondation du patrimoine, en 2021. - La forge du Mazeau

De gros travaux de restauration en perspective

Avec cette somme, le responsable du site de Legé envisage de mener un grand et coûteux chantier de maçonnerie selon des techniques anciennes pour permettre aux jardins entourant ce logis poitevin et au canal, faisant office de réserve de poissons, de réserve d’eau et de réserve de glace, de retrouver une seconde jeunesse.

Idem en Vendée, ces 300.000 euros permettront de créer des espaces de travail et un lieu commun d’exposition au sein de la laiterie. Avant ça, les propriétaires du lieux devront mener des travaux sur "la couverture de la laiterie".

Ces deux sites en Loire-Atlantique et en Vendée sélectionnés dans le cru 2021 ne sont pas les premiers à profiter des fonds de la Mission patrimoine. En mars 2018, le château de Commequiers, près de Challans, avait été un des premiers sites à bénéficier des retombées du loto du Patrimoine. L'année suivante, les ruines du château de l'Etenduère aux Herbiers avait fait partie des monuments sélectionnées par la fondation présidée par Stéphane Bern, afin d'être restaurées.