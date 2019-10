Fondettes Magic Show : 3 jours féériques du 11 au 13 octobre

Fondettes, Indre-et-Loire, France

Chaque année, Fondettes réunit sur scène la crème des artistes de cirque et de music-hall pour un show magique. 2019 ne dérogera pas à la règle avec, sur ces trois jours, 6 numéros et un programme à destination de tous les publics.

Un parrain d'honneur tout en humour

Christian Gabriel et son singe Fredy - Zakary BELLAMY

Cette sixième édition du Fondettes Magic Show sera placée sous le parrainage de Christian Gabriel. Le ventriloque, habitué des télévisions françaises et distingué par les plus grands festivals internationaux, sera accompagné de son singe Fredy. L’homme et sa marionnette proposeront, comme à chaque fois, un numéro hilarant et plein d’espièglerie. Avec un parrain comme Christian Gabriel, le festival est entre de bonnes mains : L’artiste est considéré comme l’un des meilleurs ventriloques français et mondiaux.

Un programme époustouflant

Au menu des ces trois jours de magie, à Fondettes on trouve aussi 5 autres grands artistes ou duos :

- La statue de Jérôme Murat : Entre mime et magie, l’artiste donne vie à une statue de musée. Ce numéro qui a voyagé partout dans le monde a valu à son créateur La baguette d’Or des Monte Carlo Magic Stars et le Mandrake d’or en 2002

- Tiago Eusebio : Equilibriste et contortionniste sur cannes, il a présenté son numéro dans les plus grands cabarets et salles de spectacle. Un artiste éblouissant de force, d'élégance et de technique.

Tiago Eusebio, un artiste/athlète - Thomas BRAUT

- Antoine et Val : Récompensés d’un Mandrake d’or les deux artistes s’amusent à lire dans les pensées du public. Auraient-ils des superpouvoirs ? Sont-ils de magnifiques et talentueux imposteurs ? Entre deux éclats de rire, les spectateurs pourront en juger et s’en régaler.

- Le Petit Monsieur : Dans son costume étriqué, l’artiste joue de son corps et des objets du quotidien avec une agilité surprenante pour un numéro burlesque, drôle et époustouflant. Bien connu des fans du plus grand cabaret du Monde de Patrick Sébastien, il ravira à coup sûr le public tourangeau.

Le Petit Monsieur - Mikeki DESCHAMPS

Pour animer cette série de spectacle : François Normag et Patrice Perrault. L’animateur et son majordome mêleront classe, magie, humour et surprise. Ils créeront un lien parfait entre chaque prestation d’artiste

Les enfants au cœur du festival.

Les spectacles du festival sont, bien sûr, parfaitement adaptés aux familles. Mais, cerise sur le gâteau (ou lapin dans le chapeau), la ville de Fondettes propose, en plus, aux petits fondettois deux ateliers magie pour les 6/10 ans. A 14H et à 15H30, un magicien leur enseignera des tours simples mais étonnants. Pour ces ateliers, il convient de s’inscrire auprès de la Direction de la culture, des animations de la ville et de la vie associative de Fondettes au 02 47 88 11 63.

Les enfants hospitalisés invités au spectacle - Association Magie à l'hôpital

Le festival est également partenaire de l’association Magie à l’Hôpital. Cette association fondée en propose de la magie pour les enfants hospitalisés avec l’intervention de 20 magiciens dans 15 hôpitaux en France. Elle œuvre aussi à la réalisation de rêves (un tous les deux jours à l’extérieur de l’hôpital) pour alléger un quotidien difficile. Magie à l’hôpital soutient également les familles, grâce des équipes médicales investies. Dans ce cadre, le festival offrira des invitations pour les spectacles de ce week-end aux enfants hospitalisés à Clocheville.

Une billetterie pour Le Fondettes Magic Show est disponible sur le site internet de la ville de Fondettes.