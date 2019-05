Food Trucks Festival : loin des clichés sur la malbouffe

Poitiers, France

"Nous proposons des hot dogs", annonce Hélène, propriétaire du food trucks "Le Petit Cul de Paille". A priori, pas de la nourriture très saine... sauf si on va voir dans le détail : saucisse 100% veau, pain brioché bio, ketchup et moutarde à l'anglaise, fait maison. Pour Hélène, c'est ça, l'esprit food trucks : "des choses bonnes et rapides à manger, mais avec des produits de qualité." Le Petit Cul de Paille a réduit sa carte pour le festival, mais en temps normal, ils proposent aussi des salades vegan, des plats à base de riz et de légumes.

Le Petit Cult de Paille © Radio France - Lisa Melia

Parmi les 27 food trucks présent à l'Îlot Tison, à Poitiers, certains font dans le traditionnel burger-frites, tandis que d'autres osent les fruits de mer, la gastronomie vietnamienne, japonaise ou mexicaine.

Jenifer s'est spécialisé dans le bokit, le sandwhich traditionnel guadeloupéen. "C'est gras, reconnaît en riant la jeune femme, mais bien sûr il ne faut pas en manger tous les quatre matins ! Et puis nos produits sont frais, locaux et on essaye de faire des plats sains, des associations de goût intéressantes."

Pour Frédéric Brousse, l'organisateur du Food Trucks Festival, le genre a gagné ses lettres de noblesse et de plus en plus de consommateurs y adhèrent.

D'abord, notre cuisine est ouverte, les clients voient ce que l'on cuisine et comment. Ensuite, c'est bon, ce sont des produits de qualité. Le but du festival est de dire aux gens : venez voir ! Vous vous rendrez compte vous-même que ce n'est pas de la malbouffe.

En septembre dernier, quinze camionnettes avaient participé à l’événement. Ce printemps, elles étaient 27. Signe de la diversité de l'offre, selon Frédéric Brousse.