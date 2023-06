Foot : après quatre ans d'absence, la finale de la Coupe de la Creuse est de retour

Elle avait manqué aux clubs et aux dirigeants de foot creusois. Elle, c'est la compétition symbole du département, la Coupe de la Creuse, qui arrivera donc bien à son terme ce samedi 24 juin, après une saison longue de près de dix mois. Et pour l'occasion, France Bleu Creuse commentera en direct et en intégralité la rencontre, dès 18h30.

La finale opposera cette année Gouzon (équipe de Régionale 2) à Saint-Sulpice-le-Guérétois (Régionale 3), deux équipes de Régionale. Côté Gouzonnais, la compétition a déjà été remportée deux fois (en 1979 et en 2015). De son côté, Saint-Sulpice-le-Guérétois est déjà arrivé trois fois en finale, pour autant de défaites. Le club n'a jamais soulevé la Coupe.

"La Coupe de la Creuse a manqué"

Voilà quatre ans maintenant que la finale n'avait pas pu se disputer en Creuse, la faute en grande partie au Covid, autant dire une éternité pour les clubs creusois. "Cette coupe, c'est quand même une vitrine", pour Jean-Michel Massias, le président de l'Avenir Sportif de Gouzon. "Elle a manqué aux dirigeants, aux joueurs aussi, même si elle arrive à la fin d'une saison très longue. On finit après les joueurs professionnels".

Cette finale, c'est aussi l'occasion parfaite de marquer une nouvelle ligne au palmarès d'un des deux clubs, qui ont pu profiter cette année de l'absence de l'équipe première de l'Entente Sportive Guérétoise, un adversaire de taille, puisque les équipes de niveau national ne peuvent pas discuter la Coupe.

Une fête populaire

Le district de foot de la Creuse se réjouit aussi de ce grand retour de la Coupe de la Creuse. La journée sera bien remplie au stade Léo-Lagrange , puisque la finale sera précédée par la journée nationale des U6-U9, les joueurs débutants, de 10h à 15h. Un match de gala féminin suivra ensuite à 16h.

Match à suivre en direct sur France Bleu Creuse

Cette fête du football creusois, ce sera à suivre comme toujours sur France Bleu Creuse. La finale entre Gouzon et Saint-Sulpice-le-Guérétois sera commentée en direct et en intégralité sur notre antenne, avec notre journaliste Léo Corcos aux commentaires, accompagné de Luc Davaillon, l'entraineur de l'équipe première de l'Entente Sportive Guérétoise. Rendez-vous donné dès 18h30 ce samedi 24 juin !